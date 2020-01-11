TikTok kullanıcıları dikkat!

Çünkü genel itibariyle TikTok’ta yer alan videolar, saçma sapan ve insanı rezil edip, küçük düşürecek cinste içeriklerden oluşuyor. Dolayısıyla kimse vaktini bu tarz boş videoları izleyerek geçirdiğini itiraf etmek istemiyor.

Fakat durum hiç de görüldüğü gibi değil. Yani TikTok’un milyonlarca abonesi mevcut. Hatta öyle ki son dönemde ABD hükümet adına kayıtlı akıllı telefonlarda bu uygulamanın kullanılmasını yasaklamıştı. Gerçi ABD’nin bu kararında TikTok’un Çin kökenli bir uygulama olması da yatıyor olabilir. Bu şimdilik üstü kapalı bir konu.

İşin bizi ilgilendiren kısmı ise kısa bir süre öncesine kadar TikTok’ta çok ciddi bir açığın bulunduğu. Yetkililerin bile açıklamadığı bu hata Check Point isimli bir şirket tarafından bulunmuş. Daha sonra da yetkililere haber verilmiş. Bu açık sayesinde kullanıcıların hesaplarına erişmek ve kontrol etmek mümkünmüş. TikTok’lu yetkililer hızlı bir şekilde harekete geçip, sessiz sedasız bir şekilde bu açığı gidermişler. Kasım ayı itibariyle bu açık tamamen kapanmış.

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