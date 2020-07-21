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TikTok Londra yolcusu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.07.2020 12:37 | Son Güncelleme

Facebook gibi küresel sosyal medya şirketleri dünya genelinde çok rahat çalışmalar yürütebiliyor. Ancak yapılan baskılar sonrası TikTok Londra yolcusu gibi görünüyor.

TikTok Londra yolcusu!

Üstelik Facebook ve bağlı platformlar, bugüne kadar Cambridge Analytica gibi çok ağır suçlar işlemişti. Buna rağmen hem Avrupa hem de ABD’de şirket, çalışmalarına devam ediyor. TikTok ise büyük baskılara maruz kalmaya devam ediyor ve yine devam edecek gibi görünüyor.

Dünya genelinde TikTok ile ilgili yapılan baskılar genellikle Çin hükümetine veri aktarması ile ilgili. Hem avrupa hem de ABD, kuruluşun Çin hükümetine yoğun miktarda kişisel veri aktardığını savunuyor. Her ne kadar TikTok bunun kesinlikle doğru olmadığını ifade etse bile yine de bir türlü kanıtlayamıyor.

TİKTOK LONDRA'YA TAŞINIYOR

Bundan kısa bir süre önce platformun başına ABD’li bir yönetici getirilmişti. Ancak bu bile yeterli olmadı ve platforma ağır cezalar verilmek istendi. Şu anda ABD askeri kurumlarında TikTok kullanımı yasak. Belki de kısa bir süre içerisinde ABD’nin tamamında bu sosyal medya platformunu kullanmak yasak hale gelecek. Tüm bu baskılardan kurtulmak isteyen şirket Londra’ya taşınma kararı aldı.

Henüz kesin olmamakla birlikte birçok kişi firmanın kısa bir süre içerisinde genel merkezinin Londra’ya taşınma ihtimalinden bahsediyor. Hindistan ve Çin arasında yaşanan çatışmalardan dolayı platformun yine zarar görmüş olması onun Londra’ya taşınma ihtimalini güçlendiriyor. Sizce TikTok böyle bir şey yaparsa suçlamalardan kurtulabilir mi?

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