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TikTok'ta paylaşıldı: Bu yöntem kirpiklerinizi ok gibi yapacak!

16.09.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kirpikler bakışlarımızın, ifademizin çok daha anlamlı olmasını sağlıyor. Çarpıcı bakışlara sahip olmak için kirpiklerin kıvrık ve uzun olması isteniyor. Kirpikleri istediğimiz şekle sokmak ve gün boyu uzun, kıvrık kalmasını sağlamak zorlu olabiliyor. TikTok'ta paylaşılan güzellik hilesiyle çok kolay bir şekilde istediğiniz kirpiklere kavuşabilirsiniz.

TikTok'ta paylaşıldı: Bu yöntem kirpiklerinizi ok gibi yapacak!

Daha güzel görünen kirpiklere sahip olmak için çok çeşitli kirpik uzatma yöntemleri yapılıyor. Ancak ipek kirpik, takma kirpik gibi uygulamalar kirpiğin kendisine zarar veriyor. Bu nedenle daha çarpıcı kirpikler için kendi kirpiğinize zarar veren uygulamalardan uzak durmanız gerekiyor. TikTok'ta Chantelle Fen isimli bir sosyal medya kullanıcısı doğal 'kirpik lifting' etkisi yaratan güzellik hilesini deneyerek bu yöntemi diğer kullanıcılarla paylaştı.

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Doğal bir şekilde kirpiklerinizi uzatan ve kıvrık gösteren bu uygulamanın yapımı oldukça basit. Kirpik kıvırıcınıza süreceğiniz az miktardaki vazelin ile kirpiklerinizi 30 saniye boyunca kıvırmanız gerekiyor. Vazelin, kirpik kıvırıcının etkisini oldukça arttırıyor.

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Vazelin ve kirpik kıvırıcı sayesinde çok daha uzun kirpiklere sahip olan Chantelle, bu uygulamanın etkisine oldukça şaşırdı. Bu güzellik tüyosunu deneyen diğer sosyal medya kullanıcıları, “Bunu gerçekten uzun zamandır yapıyorum ve kirpiklerimi daha iyi tutuyor” yorumunu yaptı.

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Akşamları vazelin sürmeyi tercih ettiklerini söyleyen birkaç kişi, “Canım rimel sürmek istemediğinde vazelini geceleri sürüyorum bu yöntem kirpiklerimi çok uzatıyor” dedi.

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