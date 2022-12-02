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TikTok'ta trend oldu! 'Ağlayan makyajla kendimi çok güzel hissediyorum'

02.12.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makyaj yapmak çok daha sağlıklı ve bakımlı görünmemizi sağlıyor. Tüm ruh halimizi değiştirerek daha mutlu hissetmemizi sağlayan makyaj trendleri sıklıkla değişiyor. TikTok'ta büyük etkileşim alan 'Ağlayan makyaj' trendini deneyen kadınlar kendilerini çok daha güzel hissettiklerini belirttiler.

TikTok'ta trend oldu! 'Ağlayan makyajla kendimi çok güzel hissediyorum'

Ağlayınca cildimiz çok daha canlı ve nemli görünürken kirpiklerimiz gözyaşı nedeniyle daha uzun duruyor. Birçok kadın ağlamış görünümünü oldukça beğeniyor. Hatta ağlarken aynaya bakan ve fotoğraf çeken kadınlar bulunuyor. Makyaj sanatçısı Zoe Kim Kenealy, makyaj yoluyla nasıl hüzünlü bir görünüme ulaşılacağını gösteren, bir TiKTok videosu paylaştı. 3 milyondan fazla izlenen bu video viral haline geldi

@zoekimkenealy Replying to @amayaturpen #greenscreen THE INGENUE MAKEUP pt. 6 of the seduction series ❤️ #ingenue #sirenmakeup #coquettemakeup #artofseduction #artofseductionseries #ingenuearchetype #saiebeauty #nyxcosmetics #benefitcosmetics #iliabeauty #personacosmetics ♬ original sound - randomsongsilike

Kenealy, videoda pudra kullanarak gözlerinin çevresinde, burnunda ve yanaklarında kızarıklık oluştururken, sıvı simli göz farı ile gözlerinin yaşarmasını sağlıyor. Bitirmek için, dudaklara renk ve parlaklık kombinasyonu ile bulaştırıyor, ardından gözyaşlarını taklit etmek için yüzüne biraz ışıltılı jel sürüyor.

@zoekimkenealy #greenscreen crying makeup look tutorial ???? Can I go as a crying person for Halloween or is that not a thing #cryingmakeup #tearmakeup #cryingeyes #makeupforhalloween ♬ Show Me How (Album V) - Men I Trust

Kenealy'nin gönderisi, kullanıcıları hemen ikiye böldü . Çoğu, üzgün görünmenin şu anda çok sıcak olduğuna inanmıyor. Başka bir kullanıcı ise “2012'den beri imza makyajım! Her zaman oldukça ağlıyormuşum gibi görünmek istiyorum." dedi. Bir başkası, "Hıçkıra hıçkıra ağlayıp öksürdükten sonra gerçekten kendimi çok güzel hissediyorum," diye onayladı.


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