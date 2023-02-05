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TikTok'ta viral oldu! Bu fondöten hilesi pürüzsüz bir cilt sağlıyor

05.02.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cildimizde meydana gelen kusurları kapatmak ve tek renk görünümü elde etmek için kullandığımız fondötenler her zaman istenilen sonuçları vermeyebiliyor. TikTok'ta viral haline gelen şaşırtıcı bir fondöten hilesinin pürüzsüz sonuçlar sağladığı belirtiliyor.

TikTok'ta viral oldu! Bu fondöten hilesi pürüzsüz bir cilt sağlıyor

TikTok'ta ortaya çıkan güzellik trendleri kısa süre içerisinde tüm dünyada yayılabiliyor. Şaşırtıcı güzellik hileleri sağlığı riske atabilse de bazıları oldukça etkili sonuçlar sağlayabiliyor. Son zamanlarda sık sık kullanılan kalın fondöten uygulamaları videolarını izleyenleri şaşırtsa da pürüzsüz bir cilt yaratıyor.

FONDÖTEN OLDUKÇA FAZLA KULLANILIYOR

TikTok kullanıcısı Alicia Land, güzellik uzmanı Meredith Duxbury'nin viral trendini fark etti ve bunu kendisi denemek zorunda kaldı. Yakın tarihli bir videoda, Meredith'in, ellerinizi kullanarak yüzünüze fondöten katman katman topaklanmayı içeren garip fondöten tekniğini denemeye karar verdi. Klip, Meredith'in eğitimiyle başlıyor. Yıldız, parmak uçlarını kullanarak tüm yüzüne kabaca kalın bir fondöten tabakası sürüyor. “Üzgünüm ama yüz makyajını böyle yaptığında kesinlikle kusursuz görünüyor, bu yüzden bir deneyeceğim"

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Meredith, "İçimde bunun işe yaramayacağına dair bir his var" diyerek başladığı videoda eline bir yığın fondöten sıkıyor. Ardından tüm bu ürünü yüzüne sürerek iyice dağıtıyor. Yapışkan karışımı yanaklarına sürerken "Bu çok yanlış hissettiriyor," diyor.
Daha sonra, Alicia fırçayı bırakıp ve elleriyle kalın fondötene masaj yapmaya başlıyor.

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Kalın ürünü göz kapaklarının üzerine sürerken, "O [Meredith] her zaman harika görünüyor ama bu çok yanlış geliyor," diyor. Alicia, yüzünün kenarlarını karıştırmaya başlamak için bir makyaj süngeri kullanıyor ve gidişata "hoş bir şekilde şaşırdığını" iddia ediyor. “Bunun ne kadar kusursuz göründüğüne şaşırdım. Ellerimin ısısı fondöteni eritip cildime işlemiş olmalı. Harika görünüyor ve onu seviyorum."


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