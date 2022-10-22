KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. TikTok’un sahte trendleri yüzünden cinsel organınızı perişan etmeyin

TikTok’un sahte trendleri yüzünden cinsel organınızı perişan etmeyin

22.10.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir jinekoloğa göre vajinayı güvenli ve etkili bir şekilde sıkılaştırmanın bazı yöntemleri var. Ancak TikTok gibi platformlarda, kaynağı güvenilmez ve uzmanlığı belirsiz kişilerin verdiği bazı yöntemler cinsel organınıza zarar verebilir. Evde kullanılan lazerler, çeşitli çubuklar, şifalı otlar ve jeller gibi vajina daraltma yöntemleri test edilmediği için kesinlikle güvenli değildir. Vajinanızı sıkılaştırmanın en güvenli yolu, pelvik tabanınızı güçlendiren Kegel egzersizleri yapmaktır.

TikTok’un sahte trendleri yüzünden cinsel organınızı perişan etmeyin

Kadınlar doğum yaptığında veya menopoza girdiğinde cinsel organlarında büyük değişiklikler olur. Kaslardaki bağ dokuları hasar görürse vajinanın daha gevşek olmaya başlar. Vajina sıkılaştırdığını iddia eden TikTok tarafından popüler hale getirilen birçok ürün ve prosedür var. Ancak bunların çoğu araştırılmamış ve hatta tehlikeli olabilir.

iStock-1037951520

VAJİNA DARALTMA NEDEN YAPILIR?

Hamilelik, doğum ve menopoz, östrojen ve progesteron seviyelerinizde değişikliklere neden olur. Toronto Üniversitesi'nde ürolojik cerrah ve profesör olan Dr. Dean Elterman , bu seviyeler değiştiğinde vajinal dokunuzun da değiştiğini söylüyor. Vajinal gençleştirme olarak da adlandırılan vajina daraltma , hormon değişikliklerinden kaynaklanan bazı vajinal sorunlarla savaşmaya yardımcı olabilir.

Yaygın endişelerden bazıları şunlardır:

  • Vajinal kanalın gevşekliği
  • Vajinal kuruluk
  • Seks sırasında ağrı
  • Seks sırasında hissizlik
  • İdrarda sızdırma veya tutmada sorun yaşama

Deneyebileceğiniz birçok farklı vajinal daraltma prosedürü vardır, ancak bazıları daha az araştırılmış ve diğerlerinden daha risklidir.

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilirSeksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

ÜRÜNLER NE KADAR GÜVENLİ?

Piyasada vajinayı sıkılaştırdığını iddia eden birçok ürün var. Sıkılaştırdığını iddia eden ürünlerin çoğu herhangi bir testten geçmediği için kadın sağlığı için risk teşkil ediyor. Vajinanın doğal pH'ını bozabilecekleri için vajinanıza jel veya şifalı otlar sürmek özellikle riskli olabilir. Vajinal pH'ınız düştüğünde, bakteri ve diğer enfeksiyonların büyümesi daha kolaydır. Evde lazer veya elektromanyetik cihazlar vajina dokunuzu ısıtarak çalışır, bu nedenle yanlışlıkla vajinanızı yakma riskini taşırsınız.

Vajina daraltma için bir uzmandan yardım istemekle beraber kegel egzersizlerini de deneyebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşürdü! Meme ucu bir anda siyaha dönüp koptuDehşete düşürdü! Meme ucu bir anda siyaha dönüp koptu
Uzmanların bilmenizi istemediği temizlik hileleri! Çözümleri basitUzmanların bilmenizi istemediği temizlik hileleri! Çözümleri basit
Fark etmeden yapılıyor! Elektrik faturasını ikiye katlıyor Fark etmeden yapılıyor! Elektrik faturasını ikiye katlıyor
Anahtar Kelimeler:
Vajina vajinal mantar kegel kegel egzersizi bağ doku mon

En Çok Okunan Haberler

Herkes bu barışmayı kutluyor! Sosyal medya yıkıldı

Herkes bu barışmayı kutluyor! Sosyal medya yıkıldı

'Kimse bakire ölmez' demişti! Yarı çıplak yatak pozu

'Kimse bakire ölmez' demişti! Yarı çıplak yatak pozu

Ünlü oyuncu direk dansı yaptı! Olay yarattı...

Ünlü oyuncu direk dansı yaptı! Olay yarattı...

Evlenmeden önce tekrar düşünün! En çok boşanan burç

Evlenmeden önce tekrar düşünün! En çok boşanan burç

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Güneş tutulması herkesi derinden etkileyecek ama en çok...

Güneş tutulması herkesi derinden etkileyecek ama en çok...

İlginizi Çekebilir

Akılalmaz zararları var: Perişan olmak istemiyorsanız hemen bırakın

Akılalmaz zararları var: Perişan olmak istemiyorsanız hemen bırakın

Her mutfakta var: Sonuçlar korkunç! Salmonella yuvası

Her mutfakta var: Sonuçlar korkunç! Salmonella yuvası

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Muazzam faydası ortaya yeni çıktı

Muazzam faydası ortaya yeni çıktı

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.