TikTok’un sahte trendleri yüzünden cinsel organınızı perişan etmeyin

Kadınlar doğum yaptığında veya menopoza girdiğinde cinsel organlarında büyük değişiklikler olur. Kaslardaki bağ dokuları hasar görürse vajinanın daha gevşek olmaya başlar. Vajina sıkılaştırdığını iddia eden TikTok tarafından popüler hale getirilen birçok ürün ve prosedür var. Ancak bunların çoğu araştırılmamış ve hatta tehlikeli olabilir.

VAJİNA DARALTMA NEDEN YAPILIR?

Hamilelik, doğum ve menopoz, östrojen ve progesteron seviyelerinizde değişikliklere neden olur. Toronto Üniversitesi'nde ürolojik cerrah ve profesör olan Dr. Dean Elterman , bu seviyeler değiştiğinde vajinal dokunuzun da değiştiğini söylüyor. Vajinal gençleştirme olarak da adlandırılan vajina daraltma , hormon değişikliklerinden kaynaklanan bazı vajinal sorunlarla savaşmaya yardımcı olabilir.

Yaygın endişelerden bazıları şunlardır:

Vajinal kanalın gevşekliği

Vajinal kuruluk

Seks sırasında ağrı

Seks sırasında hissizlik

İdrarda sızdırma veya tutmada sorun yaşama

Deneyebileceğiniz birçok farklı vajinal daraltma prosedürü vardır, ancak bazıları daha az araştırılmış ve diğerlerinden daha risklidir.

ÜRÜNLER NE KADAR GÜVENLİ?

Piyasada vajinayı sıkılaştırdığını iddia eden birçok ürün var. Sıkılaştırdığını iddia eden ürünlerin çoğu herhangi bir testten geçmediği için kadın sağlığı için risk teşkil ediyor. Vajinanın doğal pH'ını bozabilecekleri için vajinanıza jel veya şifalı otlar sürmek özellikle riskli olabilir. Vajinal pH'ınız düştüğünde, bakteri ve diğer enfeksiyonların büyümesi daha kolaydır. Evde lazer veya elektromanyetik cihazlar vajina dokunuzu ısıtarak çalışır, bu nedenle yanlışlıkla vajinanızı yakma riskini taşırsınız.

Vajina daraltma için bir uzmandan yardım istemekle beraber kegel egzersizlerini de deneyebilirsiniz.



