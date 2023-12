TikTok'un yasaklanması gündemdeydi: TBMM Komisyonu toplandı! Yetkili isim: Hazırlıklar var

Sosyal medya platformu TikTok'ta son zamanlarda çıkan uygunsuz görüntüler ülke çapında büyük yankı uyandırmıştı. Ortaya çıkan görüntüler sonrası bazı TikTok fenomenleri gözaltına alınmış, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman konuyla ilgili çalışmaları olduğunu ve TikTok'a bant daraltma, lisans iptali gibi ihtimallerin masada olduğunu belirtmişti.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, başta TikTok olmak üzere sosyal medya platformları ile ilgili tartışmalara yol açan konuları görüşmek üzere toplandı. Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın başkanlığındaki toplantıda, TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye (MENAT) Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, bir iletişim danışmanlığı firmasında genel müdür yardımcısı olan Filiz Türkmenoğlu ve aynı firmada Kıdemli Medya İlişkileri Müdürü Murat Karakoç, TikTok Kamu Politikaları Danışmanı Ceyhun Emre Doğru ile fikir alışverişi yapıldı.

"KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Yayman, hükümet olarak yasaklamalara ve sansüre karşı olduklarını söyleyerek, “Evrensel normlarda demokrasinin ülkemizde de işlemesi konusu bizim kırmızı çizgimizdir. Bir taraftan özgürlükleri savunurken, öbür taraftan da bireyin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve aile mahremiyetinin temin edilmesi, gençlerin sağlıklı bir şekilde eğitim alması noktası bizim kırmızı çizgimizdir. Demokrasi, özgürlük, güvenlik dengesi bizim olmazsa olmazımızdır. Maalesef dijital mecraların çoğunlukla kendilerini ulus devletlerin üzerinde görmesi, yasama, yürütme ve yargı erkinin üstünde görmesi, zaman zaman yasa koyucu haline gelmesi bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tartışılmakta. Ulus aşırı dijital ağlar maalesef halihazırda uyuşturucu, kadın ticareti, siber faşizm, çocuk istismarı ve hukuksuzluğun kol gezdiği bir yer haline gelmiştir. Biz bunu asla tasvip edemeyiz. Muhakkak buna hem kamu düzeninin sağlanması hem de bireysel özgürlüklerin korunması anlamında bu dengenin korunması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

"YAŞ FİLTRESİ SIKI BİR ŞEKİLDE UYGULANMALI"

Gerçek hayatta suç olan unsurun dijitalde de suç olduğunu aktaran Yayman, “Bir şehrin meydanında nasıl ki bir kadının soyunması ve o insana etrafındakilerin para bağışlaması hayatın olağan akışına ters ise, dijitalde de terstir. Biz burada muhakkak daha fazla dikkatli, daha fazla sorumluluk içinde davranılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sadece TikTok için geçerli bir uyarı değildir. Bizim için özgürlükler önemlidir ama ailemiz daha da önemlidir, çocuklarımızın geleceği çok daha önemlidir. Burada özellikle çocuk yaşta dijital ağ sağlayıcılarının birtakım çocuklara yönelik uygulamalar yapması asla kabul edilemez. Muhakkak yaş filtresinin sıkı bir şekilde uygulanmasını istiyoruz. Bu konularla ilgili TBMM’de birtakım hazırlıkların olduğunu ifade etmek isterim” diye konuştu.

"FENOMEN DE NEYİN FENOMENİ?"

Dijital Mecralar Komisyonunda fenomenler konusunda uzun uzadıya konuştuklarını ifade eden Yayman, “Ben bir kez daha şunu sormak isterim: Fenomen de neyin fenomeni? Biz kuşak itibarıyla iyiliğin, erdemin, merhametin, insanlığın, vicdanın ve doğru insan olmanın evrensel normalar olduğunu, insanların iyilik üzere olması gerektiğini, böyle bir eğitimden geçmiş insanlarız. Kötülüğün, yalanın, uyuşturucunun ve burada söyleyemeyeceğim pek çok bağımlılığın fenomeni olmak asla kabul edilemez” dedi.

TIKTOK TEMSİLCİSİNDEN AÇIKLAMA

Yayman, TikTok ile ilgili açıklayıcı ve ikna edici bir sunum istediklerini belirterek, sözü TikTok Sözcüsü Emir Gelen’e verdi. Gelen, platform güvenliği söz konusu olduğunda her zaman daha fazlasını yapabileceklerinin farkında olduklarını dile getirerek, “Moderasyon konusunun ve zararlı görülen içeriklerin hızlı bir şekilde kaldırılmasının hepimiz açısından ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında 40 binden fazla personel platformun güvenliği için çalışmaktadır. Bu rakamın içinde pek tabii moderasyon ekipleri de bulunmaktadır. İçerikleri denetleyen moderatörlerimiz, bu içeriklerin topluluk kurallarımızda belirlediğimiz yüksek standartları karşıladığından emin olmak için günün her saatinde sıkı bir denetim yapmaktadır. Topluluk kurallarımızı ihlal eden her türlü içeriği mümkün olan en kısa sürede kaldıracak sistem ve süreçlere sahip olduğumuzdan emin olmak için yapay zeka da dahil olmak üzere teknolojimize yoğun bir şekilde yatırım yapıyoruz. Özellikle yoğunlaştığımız konulardan biri de 18 yaş altı, yani reşit olmayan kullanıcılara getirilen kısıtlamalar ve ailelerin bu süreçlerdeki rolünü artırmak yönünde olmuştur” dedi.

Gelen, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye’de en fazla istihdam sağlayan sosyal ağ sağlayıcısı olarak ve yerelleşme konusuna en fazla yatırım yapan sosyal ağ sağlayıcısı olarak geçtiğimiz yıl yeniden düzenlenen 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun’a ilk uyum sağlayan şirket olduğumuz gibi, diğer alanlarda da sektörümüzdeki diğer platformlara Türkiye’ye daha fazla yatırım yapmaları konusunda örnek olmaya devam edeceğiz.“

Komisyon, milletvekillerinin TikTok ekibine görüş bildirmesinin ardından soru yöneltmesi ile devam ediyor.

(İHA)