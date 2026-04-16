KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

TikTok'un yeni detoks trendi: "Chia suyu" işe yarıyor mu?

TikTok’ta hızla yayılan “chia suyu” trendi, şişkinliği azaltıp kilo verdirdiği iddiasıyla dikkat çekiyor. Ancak uzmanlar, bu içeceğin olası zararlarına dikkat çekti.

Çiğdem Berfin Sevinç

Sosyal medyada hızla yayılan “chia tohumu suyu” trendi, özellikle şişkinlik ve kilo verme vaadiyle gündemde. Ancak uzmanlara göre bu mucize iddialar gerçeği tam yansıtmıyor.

ŞİŞKİNLİĞE İYİ GELİR Mİ?

Chia tohumları suyla birleştiğinde jel kıvamına gelerek sindirimi yavaşlatabiliyor ve bağırsak hareketlerini destekliyor. Ancak bu durumun anında şişkinliği ortadan kaldırdığına dair net bir kanıt bulunmuyor.

TOK TUTABİLİR AMA MUCİZE DEĞİL

Uzmanlar, chia tohumlarının lif açısından zengin olduğu için tokluk hissini artırabileceğini belirtiyor. Ancak tek başına kilo verdiren bir çözüm olmadığı ve sağlıksız yaşam tarzını telafi edemeyeceği vurgulanıyor.

FAZLASI TERS TEPER

Özellikle yüksek life alışık olmayan kişilerde fazla tüketimin şişkinliği artırabileceği belirtilirken, kontrollü ve dengeli tüketim öneriliyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.