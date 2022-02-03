Tiktok videolarında görüp internet aleminde deliler gibi aradığınız ürünler

Oyuncaklar, mutfak ürünleri, küçük ev aletleri ve araba ürünleri gibi hayat kolaylaştıran, eğlenceli ürünler günden güne her evde yerini alıyor. Çoğu insanın hayranlıkla seyrettiği TikTok videoları hayatınızı büyük oranda etkiliyor. Yaşamınızı yönlendiren sosyal medyada gördüğünüz ürünleri deli gibi arıyor ancak bulamıyor musunuz? TikTok'ta gördükten sonra hayran kalınan ürünleri sizler için araştırdık ve bulduk. İşte TikTok sayesinde hayatımıza giren birbirinden güzel ürünler!

1. Hayat kolaylaştıran Rosepoem Araba Peçete Tutacağı

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Arabanıza monte edebileceğiniz Rosepoem Peçete Tutacağı adeta hayatınızı kolaylaştıracak bir ürün. Maske kullanımının yaygınlaştığı günümüzde maskeleri steril olarak saklamak sorun olabilir. Peçetelerin bir arada ve düzenli halde durması için kullanılan tutacak maskeler için de tercih edilebilir. Maskelerin steril kalmasını sağlayacak tutacak kompakt tasarımı sayesinde arabanızda fazla yer kaplamaz. Poliüretan deri kumaşı sayesinde arabanıza uyum sağlar ve uzun yıllar yıpranmadan kullanılır. Arka kısmında bulunan metal klipsleri sayesinde dilediğiniz yere tutturarak ya da asarak kullanabilirsiniz. İç kısmı keçeden üretilen ürün aynı zamanda tam bir çevre dostu.

2. Gözlük kullananlara Lionel Antifog Gözlük Camı Buğu Önleyici

Maske kullanmak zorunda olduğumuz bugünlerde gözlük kullananlar zor anlar yaşayabilir. Buğulanan ve adeta görmenizi engelleyen gözlük camları için hayatınızı kolaylaştıracak bir ürün var sırada, Lionel Antigog Gözlük Canı Buhar Önleyici. 30 ml sprey şişede satışa sunulan ürün, gözlük camı silme bezi ile birlikte gönderilir ve camlarda bulunan buğuyu anında yok eder. Tek yapmanız gereken spreyi beze sıkmak ve cama zarar verecek kadar kuvvet uygulamadan camları iyice silmek. Böylece hem maske hem ani sıcak nedeniyle buharlaşan gözlük camları sizin için sorun olmaz.

3. Araba temizliği için çok kullanışlı Süper Clean Temizlik Hamuru

Çocukların oyuncak olarak da oynadığı silme hamuru araba temizliği için biçilmiş kaftan! Yumuşak ve jel dokusu sayesinde en dar alanlara bile girebilen temizlik hamurunu arabanızın ızgaralarını temizlemek için kullanabilirsiniz. Ürünü kullanmak ise oldukça kolay. PH derecesini eşitlemek için 10 saniye kadar yoğurmanız ve temizlemek istediğiniz bölgeye hamuru sürmeniz yeterli. En ufak tozları bile hızlıca topladığını görebilirsiniz. Temizleme işlemi bittikten sonra ise hamuru katlayıp ve 3-4 saniye kadar yoğurmalısınız. Böylece hamuru bir sonraki temizlik işleminde kullanmak için hazır hale getirebilirsiniz.

4. Çocuklar için ZPPLD Electric Dancing Cactus Toy

Son günlerde TikTok videolarında sıkça gördüğünüz ve hayran kaldığınız dans eden kaktüsle çocuğunuzu mutlu etmeye ne dersiniz? Sesinizi kaydederek konuşmaya başlayan kaktüs aynı zamanda ışıklı gövdesiyle dans eder. Konuşma çağında olan çocuklar için faydalı olan oyuncakla çocuklarınızın keyifli vakit geçirmesine yardım edebilirsiniz. İçinde 120 adet İngilizce şarkı bulunan kaktüs, çocuklarınızın en yakın arkadaşı olabilir. Pelüş kumaştan üretilen oyuncak, yumuşacık dokusuyla bebeklerin tenini asla rahatsız etmez. Yaklaşık 32 cm boyundaki kaktüsü USB şarj girişi sayesinde şarj ederek rahatlıkla kullanabilirsiniz.

5. Mutfakta işinizi kolaylaştıracak FAVIA Sebze Öğütücü Rende

Mutfakta işinizi kolaylaştıracak FAVIA Sebze Öğütücü, 3 farklı bıçağı sayesinde sebzeleri istediğiniz boyut ve şekilde rendeler. Paslanmaz çelik bıçakları sayesinde patates, havuç ve turpları kolayca rendelemenizi sağlayan ürünün kolunu çevirerek kolayca kullanabilirsiniz. Peynir, fındık ve çikolataları kalın ya da ince toz haline getirebilir, yemeklerinizi süsleyebilirsiniz. Kauçuk ayakları sayesinde güvenle kullanabileceğiniz ürün BPA içermez. Sebzeleri istediğiniz boyutlarda öğüten rende, kaliteli malzemesi ile uzun yıllar size eşlik eder. Mutfakların vazgeçilmezi haline gelecek ürünü satın alarak mutfakta işleri hızlandırmaya ne dersiniz?

6. Görsel şölen yaratan Suppou Alexa Yıldızlı Gökyüzü Projektörü

Evinizde parti havası yaratmak istiyorsanız Suppou Alexa Yıldızlı Gökyüzü Projektörü tam size göre! TikTok'ta popüler hale gelen projektörle evinizin atmosferini değiştirebilirsiniz. Uyku, romantik, parti ve rahat modları sayesinde birbirinden farklı renkleri ve şekilleri yansıtan projektörle evinize eğlence katabilirsiniz. Ürünü tavan, duvar veya zeminde sabitleyerek rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çocukların merakını ve hayal gücünü de geliştiren projektör masalsı bir deneyim yaşamanızı sağlar. Zaman ayarlama özelliği sayesinde istediğiniz saatte kapanır. Çok gerçekçi yıldız efekti ile huzurlu bir ortamda uyumak isterseniz projeksiyonu çalıştırın ve büyülü atmosferin keyfini çıkarın!

7. Evinizi güzelleştirecek GLR LED Işıklı Sarmaşık

TikTok videolarında dekor amaçlı kullanılan LED ışıklı dekor sarmaşıklar gören herkesin beğenisini kazanır. Sarmaşık uzunluğu 2, LED uzunluğu 3 metre olan sarmaşıklarla evinizin dekorasyonuna farklı bir boyut katabilirsiniz. Gerçek sarmaşık görünümündeki ürün, kaliteli plastik malzemeden üretildiği için kolay yıpranmaz ve uzun süre kullanılır. Özellikle loş ortam sevenlerin tercih ettiği ürünle evinizin dekorasyonunu tamamlayabilirsiniz. Gündüzleri ise ışıklarını yakmadan gerçek sarmaşık görünümünü elde edebilirsiniz. LED ışıklar ve sarmaşık ayrı ayrı paketlenerek gönderildiği için ürünleri istediğiniz şekilde birbirine sarabilir ve dilediğiniz köşeye ışıltı katabilirsiniz!

8. Cam silmeyi kolaylaştıracak KELZIN Mıknatıslı Cam Silme Aparat

Cam silme işlemi temizliğin en zor adımlarından biri. Özellikle yüksek katlı binalarda cam silme hem zor hem tehlikeli. Ancak camlar silinmeden temizliğin bitmesi de mümkün değil. Hayatınızı çok kolaylaştıracak mıknatıslı cam silme aparatını TikTok videolarında sık sık görüyoruz. Mıknatısları sayesinde birbirine yapışan aparat, camın iç yüzeyini silerken aynı zamanda dış yüzeyinin de silinmesini sağlar. Camlarınızın pırıl pırıl olmasına yardım eden ürün, herhangi bir deterjan kalıntısı veya su lekesi bırakmaz. Böylece camlarınızı güvenle pırıl pırıl yapabilirsiniz. Kulağa çok hoş geliyor, değil mi?

9. Ruh halinizi yansıtan Knuffis Peluş Ahtapot

İnanılmaz derece şirin görünen ahtapot, TikTok videolarından sonra popüler olmaya başladı. Sevimli ahtapotla ruh halini anlatmak çok kolay! Siz mutluyken sizinle gülecek, siz sinirlenince sinirli surat ifadesini alacak ahtapotu yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz. Olağanüstü yumuşak dokusu ile insana huzur veren ahtapotu makinede veya elde su ve sabun ikilisiyle rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Sevgilinize, annenize, kardeşinize veya arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz sevimli ahtapotla sevdiklerinizi de mutlu edebilirsiniz. Siz de kendinizi yalnız hissediyor ve bir yol arkadaşı arıyorsanız Knuffis Oktupus tam size göre!

10. Kaş almayı kolaylaştıran Roesıa Rose Cosmetics Tintle Kaş Usturası

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Tiktok videolarında sıklıkla rastladığınız bir diğer ürün ise kaş usturaları! Birbirinden güzel kızların usturalar ile kendini tıraş ettiğine inanamıyor olabilirsiniz. Sanılanın aksine kaş usturaları kaşları kalınlaştırmaz. Yüzünüzde bulunan ince tüyleri ağda veya diğer yöntemlerle almak uzun zaman alabilir. Kaş usturası ise acil işiniz olduğunda veya canınızın yanmasını istemediğiniz anlarda imdadınıza yetişir. 3'lü olarak satılan kaş usturaları plastik kolay tutuş sağlayan gövdesi sayesinde işinizi kolaylaştırır. Kaş alma ve şekil verme işlemleri hem canınızı yakmasın hem pratik olsun isterseniz kaş usturasına mutlaka göz atın!



