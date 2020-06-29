TikTok yalnız değil: 53 uygulama daha iPhone panosuna erişiyor!

iOS 14 Beta 1 ile birlikte geride bıraktığımız cuma günü deyim yerindeyse kıyamet kopmuştu. Zira, iOS 14 Beta 1'i iPhone'larına yükleyen TikTok kullanıcıları, TikTok uygulamasının metin kopyalama panosuna erişmeye çalıştığını fark etmişti. Yani bu, TikTok iOS 14 öncesinde iPhone'da kopyalanan tüm metinleri okuyabilir anlamına geliyordu. TikTok ise böyle bir şeyin olmadığını, yayınlanan güncelleme ile sorunun düzeltildiğini söylese de kullanıcılar bu açıklamalardan sonra gizlilik konusunu tekrar sorgulamaya başladı. Tam bu noktada karşılarına güvenlik araştırmacısı Tommy Mysk çıktı.

TİKTOK DIŞINDA 53 UYGULAMA VAR

Tommy Mysk'ın iddiasına göre, TikTok iPhone'larda panoya erişmeye çalışan tek uygulama değil. Toplamda 53 uygulamanın iPhone panosuna eriştiğini ve erişmeye çalıştığını söyleyen Mysk, çok popüler uygulamaların dahi pano verilerine eriştiğini aktardı. Mysk'in panoya eriştiğini iddia ettiği bazı uygulamalar ise şöyle:

İŞTE İPHONE PANOSUNA ERİŞEBİLEN BAZI UYGULAMALAR