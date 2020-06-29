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TikTok yalnız değil: 53 uygulama daha iPhone panosuna erişiyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.06.2020 11:48 | Son Güncelleme

iOS 14 Beta 1'i kullanmaya başlayan iPhone kullanıcıları, TikTok'un metin kopyalama panosuna ulaşmaya çalıştığını fark etmişlerdi. Bugün ise güvenlik araştırmacısı Tommy Mysk bu konu hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Mysk'e göre TikTok panoya erişebilen tek uygulama değil. İşte o uygulamaların bazıları...

TikTok yalnız değil: 53 uygulama daha iPhone panosuna erişiyor!

iOS 14 Beta 1 ile birlikte geride bıraktığımız cuma günü deyim yerindeyse kıyamet kopmuştu. Zira, iOS 14 Beta 1'i iPhone'larına yükleyen TikTok kullanıcıları, TikTok uygulamasının metin kopyalama panosuna erişmeye çalıştığını fark etmişti. Yani bu, TikTok iOS 14 öncesinde iPhone'da kopyalanan tüm metinleri okuyabilir anlamına geliyordu. TikTok ise böyle bir şeyin olmadığını, yayınlanan güncelleme ile sorunun düzeltildiğini söylese de kullanıcılar bu açıklamalardan sonra gizlilik konusunu tekrar sorgulamaya başladı. Tam bu noktada karşılarına güvenlik araştırmacısı Tommy Mysk çıktı.

TİKTOK DIŞINDA 53 UYGULAMA VAR

Tommy Mysk'ın iddiasına göre, TikTok iPhone'larda panoya erişmeye çalışan tek uygulama değil. Toplamda 53 uygulamanın iPhone panosuna eriştiğini ve erişmeye çalıştığını söyleyen Mysk, çok popüler uygulamaların dahi pano verilerine eriştiğini aktardı. Mysk'in panoya eriştiğini iddia ettiği bazı uygulamalar ise şöyle:

İŞTE İPHONE PANOSUNA ERİŞEBİLEN BAZI UYGULAMALAR

  • Fox News
  • New York Times
  • Wall Street Journal
  • Bejeweled
  • Fruit Ninja
  • PUBG Mobile
  • Viber
  • Weibo
  • Zoosk
  • AccuWeather
  • Overstock
  • 8 Ball Pool

    KİŞİSEL GİZLİLİĞİNİZİ KORUYUN

    Tommy Mysk'in iddiaları oldukça çarpıcı gözüküyor. Ancak bu henüz iddiadan ibaret. Uygulama geliştiricilerin konu hakkında bir açıklama yapması ise şart gözüküyor. iPhone kullanıcıları ise şimdilik panolarını sürekli temizleyerek kişisel gizliliklerini korumalı.

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