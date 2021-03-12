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TikTok, zorbalığı önleyecek

12.03.2021 09:18 | Son Güncelleme:
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TikTok, zorbalığı önleyecek

TikTok, platformunda zorbalığı ve tacizi azaltmayı amaçlayan yeni özellikler sunuyor. Yeni yorum kontrolleri ve kötü yorumları caydırmak için uygulama içi yönlendirmeler geliyor.

Uygulama, içerik oluşturucularına yeni bir özellik sunacak. İçerik oluşturucular, kliplerinin altındaki tüm yeni yorumları onaylama yeteneğine sahipti. Uygulama şimdi, yorum filtreleme araçlarını genişletiyor. Değişiklikle birlikte, hesap sahibi onaylayana kadar yeni yorumlar da gizlenecek. Şirket, kullanıcıların yorumları anahtar kelimelere göre filtrelemesine zaten izin verdiğini, ancak yeni ayarın ek bir kontrol katmanı sağladığını belirtiyor.

KULLANICILAR 'YENİDEN DÜŞÜNECEK'

TikTok ayrıca, zorbalığı gerçekleşmeden önce proaktif olarak durdurmayı amaçlayan bir özellik ekliyor. Uygulama, belirli bir yorumun kurallarını ihlal edebileceğini algıladığında, kullanıcılardan yayınlamadan önce “yeniden düşünmelerini” isteyecek. Bu özellik, Instagram'ın benzer bir özelliğine benziyor. Uygulama potansiyel olarak kurallara aykırı bir açıklama tespit ettiğinde kullanıcıları uyaracak. Instagram gibi, TikTok da kullanıcıların söz konusu yorumu yayınlamasını engellemeyecek. Ancak onlara kelimelerini değiştirme fırsatı verecek.

TikTok, son aylarda zorbalık konusundaki kurallarını sıkılaştırdı. Şirket, zorbalık ve tacizle mücadele politikalarına daha fazla ayrıntı eklemek için aralık ayında topluluk yönergelerini güncelledi. Ayrıca, şirket içerik politikaları ve moderasyon kuralları konusunda tavsiyelerde bulunan bir grup dışarıdan uzmanla birlikte çalışıyor. Sosyal medyada zorbalığın çok kolay ve yaygın olduğu bu dönemde uygulamalar bu durumu düzeltmek için elinden geleni yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok taciz
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