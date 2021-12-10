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TİM 47 olayı nedir? 10 Aralık 2016 TİM 47 şehitlerin isimleri!

10.12.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihler, 10 Aralık 2016’yı gösterdiğinde, İstanbul Dolmabahçe’de 45 saniye arayla 2 bombalı saldırı birden oldu. Beşiktaş’la Bursaspor arasında oynanan Süper Lig maçının hemen ardından patlayan bombaların ardından 47 kişi şehit olmuştu. İşte bu saldırıda şehit olanlara TİM 47 denildi. Tim 47 olayı da sosyal medyada gündem oldu.

TİM 47 olayı nedir? 10 Aralık 2016 TİM 47 şehitlerin isimleri!

Saldırıların yıl dönümünde TİM 47 etiketiyle binlerce tweet atıldı. Bugünkü adı Vodafone Park Stadyumu yakınlarında düzenlenen patlamanın ardından onlarca emniyet mensubu ve sivil vatandaş yaralandı. İşte TİM 47 olayı ve şehitlerimizin isimleri…

TİM 47 OLAYI NEDİR?

İstanbul Beşiktaş’ta yer alan Vodafone Arena Stadı yakınlarında 10 Aralık 2016 Cumartesi akşamı düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda, 36'sı emniyet mensubu olmak üzere 8'i sivil en az 44 kişi şehit oldu. Saldırıyı, Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütü üstlenmişti.

Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig maçının ardından karşılaşmanın oynandığı Vodafone Arena Stadı yakınlarında 45 saniye arayla iki patlama olmuştu. Patlamalardan ilki 22.29'da yaşanırken, stadın güney tarafındaki ana cadde üzerinde bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildi.

Patlamanın ikincisi de Maçka Parkı'nda toplanan maçta görevli çevik kuvvet polislerinin arasına girmeye çalışan bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcı düzeneği patlatmasıyla yaşandı.

Hükûmet yetkilileri, saldırıların hedefinin çevik kuvvet polisleri olduğunu duyurmuştu. TAK da yaptığı açıklamada, saldırıyı, terör örgütü PKK lideri "Abdullah Öcalan'ın tutukluluğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki operasyonlar" sebebiyle gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Söz konusu saldırılarda 166 kişi de yaralanmıştı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da 155 yaralının tedavisinin devam ettiği, bu kişilerden 19'unun yoğun bakımda olduğunu bildirmişti.

İşte o saldırıda şehit olanlara TİM 47 denildi.

TİM 47 ŞEHİTLERİNİN İSİMLERİ

Emniyet Amiri Kadir Yıldırım -Kayseri
Sınıf Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu – Zonguldak
Polis memuru Hüseyin Akyüz– Bursa
Polis memuru Bora Çelik– Niğde
Polis memuru Nazif Emre Horoz- Konya
Polis memuru Mehmet Atıcı- Adana
Polis memuru Adem Serin – Gaziantep
Polis memuru Yasin İke – Kayseri
Polis memuru İlker Uylaş – Hatay
Polis memuru Adem Oğuz – Adana
Polis memuru Okan Doğan – Malatya
Polis memuru Hasan Bilgin -Zonguldak
Polis memuru Mehmet Zengin – Çorum
Polis memuru Ali Aksoy – Manisa
Polis memuru Mustafa Öztürk – Samsun
Polis memuru Soner İdil – Yozgat
Polis memuru Durmuş Öcal – Isparta
Polis memuru Süleyman Sorkut – Şanlıurfa
Polis memuru Metin Düzgün – Konya
Polis memuru Hüseyin Dalgılıç – İzmir
Polis memuru Oğuzhan Duyar – Konya
Polis memuru Hamdi Dikmen – Malatya
Polis memuru Mustafa Kemal Devrilmez – Yozgat
Polis memuru Çetin Sarıkaya – Ankara
Polis memuru Uğur Ürker – Eskişehir
Polis memuru Murat Yılmaz – Muş
Polis memuru Yakup Çapat – Ankara
Polis memuru Hamit Şahin – Bayburt
Polis memuru – Halil Usta Şanlıurfa
Polis memuru – Mehmet Taş Şanlıurfa
Polis memuru – Enes Çiçek Şanlıurfa

 

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Beşiktaş İlçesi İstanbul

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