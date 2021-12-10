TİM 47 olayı nedir? 10 Aralık 2016 TİM 47 şehitlerin isimleri!

Saldırıların yıl dönümünde TİM 47 etiketiyle binlerce tweet atıldı. Bugünkü adı Vodafone Park Stadyumu yakınlarında düzenlenen patlamanın ardından onlarca emniyet mensubu ve sivil vatandaş yaralandı. İşte TİM 47 olayı ve şehitlerimizin isimleri…

TİM 47 OLAYI NEDİR?

İstanbul Beşiktaş’ta yer alan Vodafone Arena Stadı yakınlarında 10 Aralık 2016 Cumartesi akşamı düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda, 36'sı emniyet mensubu olmak üzere 8'i sivil en az 44 kişi şehit oldu. Saldırıyı, Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) örgütü üstlenmişti.

Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig maçının ardından karşılaşmanın oynandığı Vodafone Arena Stadı yakınlarında 45 saniye arayla iki patlama olmuştu. Patlamalardan ilki 22.29'da yaşanırken, stadın güney tarafındaki ana cadde üzerinde bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildi.

Patlamanın ikincisi de Maçka Parkı'nda toplanan maçta görevli çevik kuvvet polislerinin arasına girmeye çalışan bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcı düzeneği patlatmasıyla yaşandı.

Hükûmet yetkilileri, saldırıların hedefinin çevik kuvvet polisleri olduğunu duyurmuştu. TAK da yaptığı açıklamada, saldırıyı, terör örgütü PKK lideri "Abdullah Öcalan'ın tutukluluğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki operasyonlar" sebebiyle gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Söz konusu saldırılarda 166 kişi de yaralanmıştı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da 155 yaralının tedavisinin devam ettiği, bu kişilerden 19'unun yoğun bakımda olduğunu bildirmişti.

İşte o saldırıda şehit olanlara TİM 47 denildi.

TİM 47 ŞEHİTLERİNİN İSİMLERİ

Emniyet Amiri Kadir Yıldırım -Kayseri

Sınıf Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu – Zonguldak

Polis memuru Hüseyin Akyüz– Bursa

Polis memuru Bora Çelik– Niğde

Polis memuru Nazif Emre Horoz- Konya

Polis memuru Mehmet Atıcı- Adana

Polis memuru Adem Serin – Gaziantep

Polis memuru Yasin İke – Kayseri

Polis memuru İlker Uylaş – Hatay

Polis memuru Adem Oğuz – Adana

Polis memuru Okan Doğan – Malatya

Polis memuru Hasan Bilgin -Zonguldak

Polis memuru Mehmet Zengin – Çorum

Polis memuru Ali Aksoy – Manisa

Polis memuru Mustafa Öztürk – Samsun

Polis memuru Soner İdil – Yozgat

Polis memuru Durmuş Öcal – Isparta

Polis memuru Süleyman Sorkut – Şanlıurfa

Polis memuru Metin Düzgün – Konya

Polis memuru Hüseyin Dalgılıç – İzmir

Polis memuru Oğuzhan Duyar – Konya

Polis memuru Hamdi Dikmen – Malatya

Polis memuru Mustafa Kemal Devrilmez – Yozgat

Polis memuru Çetin Sarıkaya – Ankara

Polis memuru Uğur Ürker – Eskişehir

Polis memuru Murat Yılmaz – Muş

Polis memuru Yakup Çapat – Ankara

Polis memuru Hamit Şahin – Bayburt

Polis memuru – Halil Usta Şanlıurfa

Polis memuru – Mehmet Taş Şanlıurfa

Polis memuru – Enes Çiçek Şanlıurfa



