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"Tinder Avcısı" olarak ünlendi! Simon Leviev, Instagram'ını kapatmadan önce söyledikleriyle olay yarattı

09.02.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ses getiren "Tinder Avcısı" (The Tinder Swindler) belgeselinin ardından Simon Leviev ismini kullanarak çok sayıda kadını binlerce dolar dolandırdığı ortaya çıkan Shimon Hayut, belgeselin milyonlarca kişi tarafından izlenmesi sonrası Instagram hesabını sildi. Dolandırıcılık hikâyesiyle herkesi şaşırtan Hayut, Instagram hesabını silmeden önce kısa bir açıklama da yaptı.

"Tinder Avcısı" olarak ünlendi! Simon Leviev, Instagram'ını kapatmadan önce söyledikleriyle olay yarattı

Tinder Avcısı, (The Tinder Swindler) dünya çapında dikkat çeken yapımlardan biri olmayı başardı. Netflix'te yayınlanan belgesel, popüler flört uygulaması Tinder üzerinden, Simon Leviev adını kullanan Shimon Hayut'un akıllara durgunluk veren dolandırıcılık hikayesini konu edinirken, izleyicileri deyim yerindeyse şoke etti.

TINDER'I KULLANARAK KADINLARI DOLANDIRDI

Netflix'teki belgesel, Shimon Hayut'un Tinder'ı kadınlara erkek arkadaşları gibi davranarak dolandırmak için kullandığını ve dolandırıcının izini süren bir grup kadının onu nasıl ifşa ettiğini ortaya koydu.

İsrailli bir iş insanıyla akraba olduğuna ikna etmek amacıyla adını Simon Leviev olarak değiştiren Hayut, Tinder'ı kullanarak kadınlarla iletişim kurdu ve lüks hayatından bazı enstanteneler sunarak onları kendisine para vermeleri için kandırdı.

Tinder Avcısı

10 MİLYON DOLAR...

Belgesele göre, daha önce birkaç kadını dolandırmaktan Finlandiya'da hapse girmiş olan Hayut'un, tahminen 10 milyon dolarlık bir vurgun yaptığı kaydedildi.

Tinder Avcısı gerçek mi? Simon Leviev kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Netflix belgeseli Tinder Avcısı Simon Leviev uygulamayı kullanamayacak mı?Tinder Avcısı gerçek mi? Simon Leviev kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Netflix belgeseli Tinder Avcısı Simon Leviev uygulamayı kullanamayacak mı?

Tinder Avcısı belgeseli, Hayut'un dolandırıcılığını ifşa etse de ona dünya çapında bir ün de kazandırdı. Öyle ki belgeselin yayınlanmasının ardından Instagram hesabı 200 binden fazla takipçi kazanarak büyük bir sıçrama yaşadı.

İŞTE "TINDER AVCISI"NIN AÇIKLAMASI

Ancak Hayut, kendisine gelen tepkilerden rahatsız oldu. Instagram hesabını kapatmaya karar veren Hayut, hesabını kapatmadan önce ise kısa bir açıklama yaparak hikayenin kendi tarafını anlatacağını söyledi.

Hayut, açıklamasında "Hikâyenin benim tarafımdan nasıl olduğunu, kimseyi incitmeyecek şekilde anlatmanın bir yolunu bulur bulmaz, birkaç gün içinde yazacağım. O zamana kadar lütfen aklınızı ve kalbinizi açık tutun" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Netflix
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