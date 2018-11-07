Tinder'da daha fazla kadınla tanışabilmek için yaşının küçültülmesi istedi

Doktorların kendisine biyolojik yaşının 45 olduğunu söylediği iddiasında bulunan Ratelband, "Trans bireyler resmi olarak cinsiyetlerini değiştirebiliyorsa, benim de yeni bir doğum tarihi seçmeme izin verilmesi gerekiyor" diyerek, yaşının değiştirilmesi istedi.

Ratelband'in yaşını değiştirmek için yaptığı başvurunun yerel makamlar tarafından reddedildiği aktarıldı.

Girişimci ve kişisel gelişim gurusu olan Hollandalı adamın, yerel makamların yaşını resmi olarak değiştirmeyi reddetmesi sonrasında dava açmaya hazırlandığı belirtildi.

Ratelband yaptığı açıklamada, 11 Mart 1949 doğumlu olduğunu ancak kendisini 20 yaş daha genç hissettiğini bu nedenle doğum tarihini 11 Mart 1969 olarak değiştirmek istediğini dile getirdi.

'CHECK-UP YAPTIRDIM, BİYOLOJİK YAŞIM 45 ÇIKTI'

Check-up yaptırdığını ve biyolojik yaşının 45 çıktığını belirten Ratelband, "69 olduğumda, kısıtlandım. Eğer 49 yaşında olsam, yeni bir ev alabilir ve farklı bir araba kullanabilirim. Daha fazla işle meşgul olabilirim. Tinder'da gezindiğimde ve 69 yaşında olduğumu söylediğimde kimseden yanıt alamıyorum" dedi.

Ratelband'in davasının Hollanda'nın Gelderland eyaletindeki Arnhmen kentindeki mahkemede görüleceği belirtildi.

