Tinder'da daha fazla kadınla tanışabilmek için yaşının küçültülmesi istedi

Doktorların kendisine biyolojik yaşının 45 olduğunu söylediği iddiasında bulunan Ratelband, "Trans bireyler resmi olarak cinsiyetlerini değiştirebiliyorsa, benim de yeni bir doğum tarihi seçmeme izin verilmesi gerekiyor" diyerek, yaşının değiştirilmesi istedi.
Ratelband'in yaşını değiştirmek için yaptığı başvurunun yerel makamlar tarafından reddedildiği aktarıldı.
Girişimci ve kişisel gelişim gurusu olan Hollandalı adamın, yerel makamların yaşını resmi olarak değiştirmeyi reddetmesi sonrasında dava açmaya hazırlandığı belirtildi.
Ratelband yaptığı açıklamada, 11 Mart 1949 doğumlu olduğunu ancak kendisini 20 yaş daha genç hissettiğini bu nedenle doğum tarihini 11 Mart 1969 olarak değiştirmek istediğini dile getirdi.
'CHECK-UP YAPTIRDIM, BİYOLOJİK YAŞIM 45 ÇIKTI'
Check-up yaptırdığını ve biyolojik yaşının 45 çıktığını belirten Ratelband, "69 olduğumda, kısıtlandım. Eğer 49 yaşında olsam, yeni bir ev alabilir ve farklı bir araba kullanabilirim. Daha fazla işle meşgul olabilirim. Tinder'da gezindiğimde ve 69 yaşında olduğumu söylediğimde kimseden yanıt alamıyorum" dedi.
Ratelband'in davasının Hollanda'nın Gelderland eyaletindeki Arnhmen kentindeki mahkemede görüleceği belirtildi.
İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmen vuruldu
24 Haziran seçimleri için şok rapor! Ölüler dirildi
MHP'nin Ankara adayı kim olacak? Canlı yayında Erkan Haberal ismini duyurdu
Kapıları ilk kez açıldı! Binlercesi orada tutuluyor
Miss Bumbum yarışmasında kavga! 'Benim kalçam daha güzel'
Mustafa Tuna Ankara'da aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
Okyanusun dibinde inanılmaz keşif
Ağabey, iki kız kardeşini ilaçla uyutup tecavüz etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum