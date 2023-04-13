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Tinerle soba yakmaya çalışırken canından oldu! Antalya'da acı olay...

13.04.2023 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sobayı tinerle yakmaya çalışırken çıkan yangında ağır yaralanan Mesut Bay'dan acı haber geldi. Bildirilen bilgilere göre Bay, yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 günün sonunda yaşam mücadelesini kaybetti.

Tinerle soba yakmaya çalışırken canından oldu! Antalya'da acı olay...

5 Nisan Çarşamba günü, Sarılar Mahallesi Çamlık mevkii 3055. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında kiracı olarak oturan Mesut Bay, sobayı tinerle yakmaya çalışırken yangın çıkmıştı. Evin oturma odası tamamen yanarken, Mesut Bay yanarak ağır yaralanmıştı.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN BAŞKA BİR HASTANEYE SEVK EDİLMİŞTİ

Vücudunun tamamına yakını yanan Mesut Bay, ambulansla kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş ve bu hastanenin yanık ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

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YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Mesut Bay’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 günün sonunda yaşam mücadelesini kaybettiği bildirildi. (İHA)

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antalya Tiner soba

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