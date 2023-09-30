TIR'dan fırlayan lastik TEM Otoyolu'nda dehşet saçtı! Bolu'da zincirleme trafik kazası, yaralılar var

Kaza, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden sürücü ve plakası belirlenemeyen TIR'ın lastiği Yeniçağa Gişeleri mevkisinde yerinden çıktı. TIR'dan çıkan lastiğe aynı istikamette seyreden otomobil çarptı. Yağışlı hava nedeniyle görüş mesafesinin az olduğu otoyolda, lastiğe çarpan otomobilin arkasında bulunan 4 otomobil daha birbirlerine çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerinde sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazalarda yaralanan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

TRAFİK NORMALDE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle bir süre iki şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.

Kaynak: İHA



