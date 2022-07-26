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  4. Tır kavşaktan dönüyordu! 40 tonluk pres makinesi yola devrildi

Tır kavşaktan dönüyordu! 40 tonluk pres makinesi yola devrildi

26.07.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da tırın taşıdığı pres makinesi, aracın kavşaktan döndüğü sırada yola devrildi. Olay sırasında yol üzerinde araç bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Tır kavşaktan dönüyordu! 40 tonluk pres makinesi yola devrildi

Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir eden çekici ve tır kavşaktan dönüş yaparken dorsesinde bulunan 40 tonluk pres makinesi halatlarından kurtularak kara yoluna devrildi. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Pres makinesi 2 vincin yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak tekrar tırın dorsesine yüklendi.

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Yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışması sırasında Samsun-Ordu kara yolu trafiği geçici olarak alternatif yoldan sağlandı. Kaza sırasında yol üzerinde araç ve yayanın bulunmaması muhtemel facianın önüne geçti. Kaza, maddi hasarlı olarak atlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kavşak
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