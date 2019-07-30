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Tır zırhlı polis aracına çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 14:27 | Son Güncelleme

Erzurum'da tırın park halindeki zırhlı polis aracına çarpması sonucu yaralanan 1'i polis 2 kişi tedavi altına alındı

Erzurum'un Horasan ilçesinde tırın park halindeki zırhlı polis aracına çarpması sonucu 1'i polis 2 kişi yaralandı.

İranlı Allahvirdi Ebrahimzadeh yönetimindeki 24 A 54310 plakalı tır, Horasan ilçesinden Köprüköy istikametine seyir halindeyken, aynı güzergahta arıza nedeniyle güvenlik şeridinde park halinde bekleyen Ağrı Diyadin İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli A.K'nin içinde bulunduğu 04 A 0049 plakalı zırhlı polis aracına çarptı.

Kazada tır sürücüsü Ebrahimzadeh ile polis memuru A.K. yaralandı.

Ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Ağrı Diyadin İlçe Emniyet Müdürlüğü Horasan İranlı sürücü Polis memuru yaralandı trafik kazası

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