Tır zırhlı polis aracına çarptı: 2 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde tırın park halindeki zırhlı polis aracına çarpması sonucu 1'i polis 2 kişi yaralandı.
İranlı Allahvirdi Ebrahimzadeh yönetimindeki 24 A 54310 plakalı tır, Horasan ilçesinden Köprüköy istikametine seyir halindeyken, aynı güzergahta arıza nedeniyle güvenlik şeridinde park halinde bekleyen Ağrı Diyadin İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli A.K'nin içinde bulunduğu 04 A 0049 plakalı zırhlı polis aracına çarptı.
Kazada tır sürücüsü Ebrahimzadeh ile polis memuru A.K. yaralandı.
Ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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