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Tıraş olurken hayatının şokunu yaşadı! Maskeli şüpheliler her yerde aranıyor

26.08.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da öğle saatlerinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Kağıthane'de tıraş olan 37 yaşındaki Emrah Özbek maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Özbek bir anda kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar olaydan hemen sonra kaçtı. Polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ederken Özbek hastaneye kaldırıldı.

Tıraş olurken hayatının şokunu yaşadı! Maskeli şüpheliler her yerde aranıyor

Kağıthane’de motosikletli 2 kişi, berbere silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda içeride tıraş olan Emrah Özbek (37) yaralanırken, maskeli saldırganlar ise kaçtı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 15.35’te Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Gümüş Sokak’taki bir berberde yaşandı. Motosikletle sokağa giren 2 kişiden biri motordan inerek, sokaktaki berber dükkanına doğru koştu. İçeri girip 4 el ateş eden şüpheli, müşteri koltuğunda oturan Emrah Özbek’i bacağından yaraladı. Şüpheli daha sonra beraberindeki diğer kişinin kullandığı motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Saldırıda yaralanan Özbek ise kanlar içinde yere yığıldı.

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Çok kan kaybettiğini gören bir kişi Özbek’i kendi aracıyla hastaneye götürdü. Bu sırada polis işe şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

"HEDEF BERBER OLSAYDI BERBERİ VURURLARDI"

Olayın görgü tanıklarından Hasan Kanmaz, "Berber bizim arkadaşımız. Biz de bu mahallenin çocuğuyuz, esnafız. Bugün oturuyorduk, 2 el silah sesi duyduk. Bir tane motosiklet geçti, kasklı. Ondan sonra polisler geldi. Bir de ambulansı çağırdık, yaralı arkadaşı hastaneye kaldırdık. İçerideki müşteri bacağından vurulmuş. Hedefleri berber olsaydı berberi vururlardı ama müşteriyi vurmuşlar. Biz olayı yapanları da yaralanan arkadaşı da tanımıyoruz" dedi.

Öte yandan, saldırıyı düzenleyen motosikletlilerin sokağa girdiği ve saldırganın berbere girdiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevredekilerin panikle kaçıştığı anlar da yer aldı. (DHA)

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Berber maskeli saldırgan
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