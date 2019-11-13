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Tırın altında kalan yaşlı adam 50 metre sürüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 12:39 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir tırın altında kalan yaya metrelerce sürüklenerek yaralandı.Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Kemalpaşa Caddesi’nde meydana geldi.

Tırın altında kalan yaşlı adam 50 metre sürüklendi

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir tırın altında kalan yaya metrelerce sürüklenerek yaralandı.
Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Kemalpaşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre trafik lambalarının bulunduğu yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen Çapan A. (69), yavaş kalınca araçlara yeşil ışık yandı. Yolun orta şeridinde kalan Çapan A., 26 ZB 148 plakalı tırın altında kalarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaptı ve ardından Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri, kazaya karışan tır sürücüsü O.Ç.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan sürücü ilk ifadesinde aracın kör noktasında kaldığı için yayayı görmediğini söyledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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