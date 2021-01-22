Tırnak batması tedavisine bu yöntemlerle gerek kalmayacak!

Ayak parmaklarının tırnakları ayakkabıya temas ettiği için, bunların kesimlerini yaparken özen gösterilmesi gereken bazı noktalar vardır. Tırnakların aşırı kısa kesilmesi, aşırı oval şekilde kesilmesi batığa sebep olabilir. Tırnak düz olmalı, ama serbest uç denilen bölge dışarıda kalacak şekilde kesilmelidir. Tırnak köşeleri sivri bırakılmamalıdır, oval hale getirilebilir. AYAK TIRNAĞI BATIKLARINI ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILMALIDIR? Bunun için bilinçli bir tırnak kesimi gerekir. Doğru tırnak kesimi sağlandıktan sonra hiçbir tırnak batmaz. Ayakkabı baskısı, aşırı kilo alımı gibi sebepler de buna yol açabilir. Ayağın nem durumuna da önem vermek gerekir. Çünkü iyi nemlendirilmiş bir ciltte batık da çok geç olur. Batık olduktan sonra da tamamen tedavi edilebilir. Bunun için illa cerrahi müdahale gerekmez. Doğru ve profesyonel bir yaklaşımla her türlü batık tedavi edilmektedir. KALINLAŞMIŞ AYAK TIRNAĞININ SEBEPLERİ NELERDİR? Her tırnak kalınlaşması mantar değildir. Tırnaklar keratin hücrelerinden oluştuğu için, keratinlerin doğru uzamaması halinde tırnak kalınlaşması meydana gelir. Ayakta tırnak üzerine baskı geldiğinde, keratin doğru hücreler üretmediği için kalınlaşma başlar. Kalınlaşma ile beraber bazen yoğunlaşma görülür. Tırnak mantarı bulaşıcıdır. Tek bir tırnakta görüldükten sonra diğer tırnaklara da bulaşabilir. Tırnak mantarının en önemli görsel özelliği tırnağın kalınlaşmasıdır.

BATIK TIRNAKLAR NASIL TEDAVİ EDİLİR? Tırnak batması durumunda, tel takma sistemiyle tırnak tedavi edilir. Dışarıdan gelen darbelerle tırnak kenarında içeri doğru dönme ve kırılmalar görülür. Tırnağın kendi yatağına çıkması için, dişlere takılan bir tel gibi tel takma sistemiyle tırnak tedavi edilir. Tırnak öncelikle tele hazırlanır. Bunun için tırnağın üzerindeki dokular eşit bir şekilde temizlenir. Tırnak kenarındaki deri dokuları işlemin daha rahat yapılabilmesi için temizlenir. Tel, tırnağın sağ ve sol tarafındaki tırnak kenarlarına takmak için hazırlanır. Tel sistemi bütün tırnak deformasyonlarını düzeltmek için son derece etkili bir yöntemdir. Bundan sonra telle birlikte uzayacak tırnak, tırnak yatağında uzayacaktır. Tırnağın fazlalığını kestikten sonra, özel bir solüsyonla telin kesik kısmı kapatılır. Bu jel sayesinde tırnağın bir yere takılmasına engel olunur. Tel takılırken bütün spor aktiviteleri yapılabilir, hiçbir acı duymadan işe gidilebilecektir. KALINLAŞMIŞ AYAK TIRNAĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR? Kalınlaşmış ayak tırnağı tedavisinde, ağrı acı ya da herhangi bir kanama söz konusu değildir. Hastalıklı kısım tırnağın üzerinden tamamen ayrılır.