Tırnak mantarına ne iyi gelir? Tırnak mantarı tedavisi nasıl yapılır?

Oldukça yaygın bir hastalık olan tırnak mantarları, daha çok el ve ayak parmakları tırnaklarında görülür. Tedavisi son derece uzun sürebilir ve bu süreçte güçlü ilaçlar kullanılması gerekir. Tedavi aşamasında tercih edilebilecek çok sayıda ilaç olsa da bazılarının ciddi yan etkisi olduğundan mutlaka uzman bir hekim takibinde tedavi sürecini yönetmek gerekir. Tırnak Mantarı Nedir? Tıptaki adıyla "onikomikoz" olarak bilinen tırnak mantarı, tırnak uçlarının altında oluşan sarı veya beyaz noktalarla başlayan bir enfeksiyon rahatsızlığıdır. Hastalık ilerledikçe tırnak rengi değişir, kalınlaşır ve hatta zamanla kırılarak parçalanabilir. Eğer rahatsız edici ve ağrılı bir hastalık süreci geçiriliyorsa, mutlaka doktor kontrolünde ilaç kullanılması gerekir. Tırnak mantarı tek bir tırnakta gelişebileceği gibi birkaç tırnak ya da tırnakların tamamında da oluşabilir. Fark edildiği ilk anda tedavi edilmesi gerekir. Aksi halde tırnakta oluşan enfeksiyon durumu vücudun diğer alanlarına da yayılabilir. Toplumun en az yüzde 10'unda görülen bu hastalık genellikle 65 yaş ve üzeri kişilerde çok daha yaygındır.

Tırnak Mantarının Belirtileri Nelerdir? Tırnakların normal formunu kaybetmesi ve olduğundan daha farklı görünmesine neden olan pek çok sebep olabilir. Sorunun tırnak mantarı olduğunun tespit edilebilmesi için öncelikle bir hekime danışılmalıdır. Sıklıkla görülen tırnak mantarı belirtilerini takip ederek, sorunu siz de önceden tespit edebilirsiniz. Tırnak mantarı belirtileri şunlardır: Kalınlaşmış, kurumuş ve yer yer parçalanmış tırnak,

Şekil bozukluğu görülen tırnak,

Beyaz ya da sarı çizgilerin var olduğu tırnak,

Matlaşan ve parlaklığını yitiren tırnak,

Rengi koyu sarıya dönen tırnak,

Koku ve bazen de akıntı oluşabilen tırnak. Tırnak mantarının sık görülen belirtilerinden bir ya da birkaçını tırnağınızda gördüyseniz, mutlaka bir dermatoloji uzmanına görünmeniz gerekir. Aksi halde enfeksiyon ilerleyerek tırnağın, tırnak yatağından çıkmasına neden olabilir. Bu da son derece ağrılı bir durumdur. Özellikle diyabet hastaları mutlaka bir uzmandan yardım alınmalıdır. Tırnak Mantarının Oluşum Nedeni Hastalığa neden olan mantar formları hayatta kalmak ve çoğalmak için güneş ışığına ihtiyaç duymayan mikroskobik yaşam süren organizmalardır. Bunlardan biri olan dermatofit mantar türleri normalde zararsız olsalar da bazen enfeksiyona neden olabilirler. Tırnak mantarına yakalandıysanız ve nedenini merak ediyorsanız, son zamanlarda bulunduğunuz alanları sorgulamanız gerekir. Çünkü dermatofit mantar türleri, duş, hamam ve yüzme havuzları gibi nemli ve ılık ortamlarda yaşamayı sever.

Tırnak mantarına neden olan mantar formlarının çoğu sıcak, karanlık ve nemli ortamda gelişir. Bu nedenle iyi temizlenmeyen ayakkabı içi mantar gelişmesi için son derece uygun bir alandır. Ayrıca ayak parmakları, vücuttaki en az kan akışının olduğu yerdir. Bu nedenle bağışıklık sistemi bu alanda koruyucu görevini tam olarak yapamaz. Diğer bir deyişle, bağışıklık sistemi oluşan enfeksiyonun bulunmasını zorlaştırır. Eğer sporcuysanız, sigara kullanıyorsanız, nemli ortamlarda fazla zaman geçiriyorsanız, ayakları terleten kalitesiz ayakkabı kullanıyorsanız ve ayaklarınızı temiz tutmuyorsanız, ortak kullanılan soyunma odası, duş ya da spor salonlarında çıplak ayakla dolaşıyorsanız, tırnak mantarına yakalanma riskinizin yüksek olduğunu bilmeli ve bu konuda hemen önlem almalısınız. Tırnak Mantarı Nasıl Teşhis Edilir? Tırnak mantarı teşhisi için bir dermatolog ya da ayak uzmanına (podyakrist) başvurmanız gerekir. Bazı durumlarda fizikî muayene tek başına yeterli olmasına rağmen bazen tırnak altından bazı parçalar alınarak laboratuvarda incelenmesi gerekir. Tırnak mantarı çözüm bulunması kolay bir hastalıktır. Ancak tedavi sürecinin uzunluğuna ve kullanılacak ilaca karar vermek için öncelikle enfeksiyonunun sebebini bilmek gerekir. Daha sonra doktorun teşhisine göre belirlenen ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır.

Tırnak Mantarı Tedavisi Nasıldır? Tırnak mantarına yakalanmamak, sonrasında uzun ve yorucu bir tedavi süreci geçirmemek için öncelikle korunmayı bilmek gerekir. Bunun için mutlaka ayaklar temiz ve kuru tutulmalıdır. Hastalığın başlangıç aşamasındaysanız ve rahatsızlık hissediyorsanız, “Tırnak mantarına ne iyi gelir? sorusunu merak ediyor olabilirsiniz. Bu konuda eczacınıza danışabilir, kendisinin önerdiği antifungal tırnak kremleri veya tırnak yumuşatma kremlerinden destek alabilirsiniz. İlerlemiş hastalık durumunda ise reçete ile satılan ilaç kombinasyonları kullanmanız gerekebilir. Tırnak mantarı temizleme konusunda önerilen ilaç rutininde önce bir topikal krem kullanılır. Daha sonra tırnak törpülenerek temizlenir ve üzerine topikal tırnak cilası uygulanır. Tedavi süresince tırnakların iyice temizlenmesi gerekir. Bu işlem aynı zamanda ağrı ve acının da azalmasını sağlar. Gerekli durumlarda ise son olarak antifungal haplar reçete edilebilir. Bu tür ilaçlar diğer tırnaklarında enfekte olmasını engelleyerek, hasta alanları yavaş yavaş tedavi eder. İlaç kullanımı 12 haftaya kadar devam edebilir. Ancak bu tür ilaçların özellikle gebelerde, karaciğer hastalarında ya da konjestif kalp yetmezliği yaşayan kişilerde ciddi yan etkileri olduğundan bu kişiler tarafından mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır.