Tiroid hastaları nasıl beslenmeli?

Tiroid hastalığı hormonlarına az veya fazla salgılanmasından dolayı ortaya çıkar. Tiroid hastalığının birçok farklı belirtisi bulunmaktadır. Tiroid hastalığının belirtilerine olan en önemli etkenler biri hastalığın gidişatına göre doğru beslenmektir. Oldukça yaygın bir hastalık olan tiroid hastalığı hakkında yeme düzeni özel olarak oluşturulmalı buna ekstra özen gösterilmelidir.
Tiroid hastalığında beslenmenin en çok bilineni iyotlu tuz tüketilmesidir. İyot tiroid hormonu üretimi için gereklidir. Tiroid
bezinin normal çalışması için yeterli seviyede iyot gerekiyor. İyotlu tuz tüketilmesinin eksikliği hipotiroid ve guatra yol açabilir.
Tiroid hastalığına uygun meyve ve sebzeleri kullanmak hastalığın gidişatını olumlu etkilemektedir. Makul miktarlarda turpgil
sebzelerin kullanımı hastaya iyi gelecektir.
Selenyum eksikliği tiroid hastalığına neden olan etkiler arasındadır. Sardalya, hindi, tavuk, ay çekirdeği, kuru fasulye, mercimek, kaju, mantar, ıspanak, Brezilya cevizi, kuzu ciğeri, yumurta gibi besinler kullanılabilir.
Organik yumurta, yabani somon balığı, sığır eti, kabak, chia tohumu, ıspanak, badem yemek tiroid hastalığına iyi gelecektir.
Bu vitaminleri içeren meyve ve sebzeler arasından tiroid hastalığına zararlı etkisi bulunmayan yiyecekleri kullanabilirsiniz.
Güçlü antioksidan özelliği bulunan C vitaminini tüketmek tiroid hastalarının düşük antioksidan oranlarına iyi gelecek, bağışıklıklarını güçlendirecektir. C vitamini oranı yüksek yiyecekler; dolmalık biber, çilek, limon, brokoli, lahana, greyfurt, portakal ve kividir.
Düşük tiroid fonksiyonlarına katkı sağlamak için balık, balık yağı tüketebilirsiniz.
Fazla miktarda un ve şeker alınımı tüm hastalıkları etkilediği gibi tiroid hastalarını da olumsuz etkilemektedir. Tiroid hastaları beslenmelerinde un ve şeker oranına dikkat etmelidirler.
Gluten içeren tam tahıllar tiroid hormonunun yerine geçen ilaçların enziminde zorluk çıkartabilmektedir. Bunu önlemek adına glutenli tam tahıllı yiyecekleri tercih etmemelisiniz. Glutenli tam tahıllılar; arpa, çavdar.
Brokoli ve mor lahana iyot emiliminde zorluğa neden olur. Bu nedenle tiroid hastaları brokoli ve lahana tüketmekten kaçınmalıdır.
İşlenmiş etler içlerinde bulunan kimyasallar nedeniyle tiroid hastalarına zarar vermektedir. Bu etler hipotiroidizme neden olabilmektedir.
Sağlıklı tiroid için şekerden uzak durulacağı gibi şekerli meyvelerden de uzak durmak gerekmektedir. Fazla şeker oranlı meyveler yüksek miktarda glikoza ve metabolizma ile ilgili zorluklara neden olur. Fazla şeker içeren meyveler; Muz, şeftali, ananas, elma mango, çilek, üzüm, kiraz.
Çay ve kahvenin tiroid hastalığına karşı kanıtlanmış bir zararı bulunmamaktadır fakat metabolizma hızını artıracağından tüketimi azaltılmalıdır.
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