Tiroid hastaları nasıl beslenmeli?

Tiroid hastalığı hormonlarına az veya fazla salgılanmasından dolayı ortaya çıkar. Tiroid hastalığının birçok farklı belirtisi bulunmaktadır. Tiroid hastalığının belirtilerine olan en önemli etkenler biri hastalığın gidişatına göre doğru beslenmektir. Oldukça yaygın bir hastalık olan tiroid hastalığı hakkında yeme düzeni özel olarak oluşturulmalı buna ekstra özen gösterilmelidir.

TİROİD HASTALIĞINDA NELER YENMELİ?

İYOTLU TUZ

Tiroid hastalığında beslenmenin en çok bilineni iyotlu tuz tüketilmesidir. İyot tiroid hormonu üretimi için gereklidir. Tiroid

bezinin normal çalışması için yeterli seviyede iyot gerekiyor. İyotlu tuz tüketilmesinin eksikliği hipotiroid ve guatra yol açabilir.

SEBZE VE MEYVELER

Tiroid hastalığına uygun meyve ve sebzeleri kullanmak hastalığın gidişatını olumlu etkilemektedir. Makul miktarlarda turpgil

sebzelerin kullanımı hastaya iyi gelecektir.

SELENYUM

Selenyum eksikliği tiroid hastalığına neden olan etkiler arasındadır. Sardalya, hindi, tavuk, ay çekirdeği, kuru fasulye, mercimek, kaju, mantar, ıspanak, Brezilya cevizi, kuzu ciğeri, yumurta gibi besinler kullanılabilir.

ÇİNKO

Organik yumurta, yabani somon balığı, sığır eti, kabak, chia tohumu, ıspanak, badem yemek tiroid hastalığına iyi gelecektir.

A, D, E, K2 VİTAMİNİ İÇEREN YİYECEKLER

Bu vitaminleri içeren meyve ve sebzeler arasından tiroid hastalığına zararlı etkisi bulunmayan yiyecekleri kullanabilirsiniz.

C VİTAMİNİ

Güçlü antioksidan özelliği bulunan C vitaminini tüketmek tiroid hastalarının düşük antioksidan oranlarına iyi gelecek, bağışıklıklarını güçlendirecektir. C vitamini oranı yüksek yiyecekler; dolmalık biber, çilek, limon, brokoli, lahana, greyfurt, portakal ve kividir.

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ

Düşük tiroid fonksiyonlarına katkı sağlamak için balık, balık yağı tüketebilirsiniz.

TİROİD HASTALIĞINDA NELER YENMEMELİ?

FAZLA UN VE ŞEKERDEN UZAK DURULMALI

Fazla miktarda un ve şeker alınımı tüm hastalıkları etkilediği gibi tiroid hastalarını da olumsuz etkilemektedir. Tiroid hastaları beslenmelerinde un ve şeker oranına dikkat etmelidirler.

GLUTENLİ TAM TAHILLILAR

Gluten içeren tam tahıllar tiroid hormonunun yerine geçen ilaçların enziminde zorluk çıkartabilmektedir. Bunu önlemek adına glutenli tam tahıllı yiyecekleri tercih etmemelisiniz. Glutenli tam tahıllılar; arpa, çavdar.

BROKOLİ VE LAHANA

Brokoli ve mor lahana iyot emiliminde zorluğa neden olur. Bu nedenle tiroid hastaları brokoli ve lahana tüketmekten kaçınmalıdır.

İŞLENMİŞ ET

İşlenmiş etler içlerinde bulunan kimyasallar nedeniyle tiroid hastalarına zarar vermektedir. Bu etler hipotiroidizme neden olabilmektedir.

ŞEKERLİ MEYVELER

Sağlıklı tiroid için şekerden uzak durulacağı gibi şekerli meyvelerden de uzak durmak gerekmektedir. Fazla şeker oranlı meyveler yüksek miktarda glikoza ve metabolizma ile ilgili zorluklara neden olur. Fazla şeker içeren meyveler; Muz, şeftali, ananas, elma mango, çilek, üzüm, kiraz.

**ÇAY VE KAHVE

Çay ve kahvenin tiroid hastalığına karşı kanıtlanmış bir zararı bulunmamaktadır fakat metabolizma hızını artıracağından tüketimi azaltılmalıdır.



