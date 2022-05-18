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Tiyatro sanatçısından saldırıya uğradım iddiası: Yumruk atıp yerde sürüklediler

18.05.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Çiğdem Mine H. sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Tartıştığı Aydın K. ve oğlu Emrah K.'nın saldırısına uğradığını söyleyen sanatçı, kendisine yumruk atılmasının ardından yere düştüğünü daha sonra da saçından tutularak sürüklendiğini ve kafasını yere vurulduğunu öne sürdü.

Tiyatro sanatçısından saldırıya uğradım iddiası: Yumruk atıp yerde sürüklediler

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Çiğdem Mine H., dün öğle saatlerinde Çayyolu Mahallesi'nde sokak köpeklerini beslerken, iddiaya göre bölgede iş yeri bulunan Aydın K. ve oğlu Emrah K. kendisine tepki gösterdi. Çiğdem Mine H., tartıştığı Aydın K. ve oğlu Emrah K.'nın kendini darbettiğini öne sürerek polise şikayetçi oldu. Çiğdem Mine H., Emrah K.'nın kendisine yumruk atmasının ardından yere düştüğünü daha sonra saçından tutarak kendisini sürüklediğini ve kafasını yere vurduğunu öne sürdü.

''BACAĞIMI ISIRDI''

Aydın K. de Çiğdem Mine H.'nin sokak köpeklerini kendilerine saldırttığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Aydın K., çıkan tartışma sırasında Çiğdem Mine H.'nin, oğlu ve kendine yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiğini söyledi. Emrah K., ise kadının tartışma sırasında bacağını ısırarak, yaralanmasına neden olduğunu iddia etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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(DHA)

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