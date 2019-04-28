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Tiyatrocu İkiler "Hüsrev" ile son kez sahnede

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 17:19 | Son Güncelleme

Yazar, yönetmen ve oyuncu Mehmet Tahir İkiler, "Bir Adam Yaratmak" adlı tiyatro oyununda 23 yıldır canlandırdığı "Hüsrev" rolü ile son kez sahneye çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkent Tiyatrosunda 23 yıldır sahnelenen "Bir Adam Yaratmak" oyununda "Hüsrev" karakterini canlandıran yazar, yönetmen ve oyuncu olan Mehmet Tahir İkiler, son kez izleyici karşısına çıktı.

Şair ve Yazar Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir Adam Yaratmak" adlı eserindeki "Hüsrev"i 1996 yılından beri canlandıran İkiler, Gençlik Parkı Kültür Merkezi’nde sahnede veda etti.

İkiler, son kez oynayacağı oyun öncesinde AA'ya yaptığı açıklamada, ilk kez sahneye çıkmış gibi heyecanlı olduğunu söyledi.

Aynı zamanda bir burukluk yaşadığını da ifade eden İkiler, "Çünkü kurucusu olduğum tiyatrodan ayrılmak beni üzüyor. Artık veda ediyorum. 'Bir Adam Yaratmak', 23 yıldır sahne aldığım bir oyun. Ara sıra bu oyuna ara verip Kısakürek'in 'Tohum' ve 'Siyah Pelerinli Adam' adlı eserlerini de oynadık. Toplamda 650 kez sahneye çıktım. Turneye çıkarak farklı şehirlere gittim. Görevde oluşumun 25'nci yılında artık emekli oluyorum." ifadelerini kullandı.

Emekliliğinin ardından tiyatro ile bağını koparmayacağını söyleyen İkiler, "Ankara'da bir tohum attım, bu tohum filiz verdi. Şimdi eğitime ağırlık vereceğim. Tiyatro eserleri de yazacağım ancak öğrenci yetiştireceğim." dedi.

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