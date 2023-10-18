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Tiyatrolar iptal mi edildi? Milli yas sonrası tiyatrolar kapandı mı, ne zaman açılır? Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı!

18.10.2023 23:44 | Son Güncelleme:
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Tiyatroların iptal edilmesi konusunda sorgulamalar hızla devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gazze'de 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı nedeniyle 3 gün süreyle milli yas ilan edileceğini açıkladı. Milli yas nedeniyle tiyatroların durdurulma durumuna dair Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Tiyatrolar iptal mi edildi? Milli yas sonrası tiyatrolar kapandı mı, ne zaman açılır?

Tiyatrolar iptal mi edildi? Milli yas sonrası tiyatrolar kapandı mı, ne zaman açılır? Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı!

Tiyatrolar kapandı mı sorusu, milli yas ilan edilmesinin ardından merak edildi. Bilindiği üzere İsrail'in, Gazze'de hastaneyi hedef alan saldırısı nedeniyle Türkiye'de 3 gün sürecek milli yas ilan edileceği açıklandı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin konuya dair, "Bugün gün içinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 3 günlük yas ilan edilecek" ifadelerini kullandı. Ulusal yas sürecinde planlanan bazı etkinlikler durdurulurken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ise Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü programları için açıklama yayınlandı. İşte haberin detayları...

GAZZE İÇİN 3 GÜNLÜK YAS

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik bombalı saldırısında yaşamını yitirenler için 3 günlük ulusal yas ilan edileceğini söyledi. Zengin, “Bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük yas ilan edilecek.” dedi.

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TİYATROLAR İPTAL Mİ OLDU?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından planlanan etkinlikler durduruldu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki hastanede bulunan sivillere yönelik düzenlediği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilecek 3 günlük Ulusal Yas süresince, Bakanlığımıza bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzce planlanan etkinliklerimiz durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

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TİYATRO OYUNLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

3 günlük milli yas sürecinin ardından tiyatro oyunları yeniden başlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.


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Anahtar Kelimeler:
Tiyatro İsrail Gazze

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