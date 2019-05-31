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TMV, 300 Pakistanlı yetime iftar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 18:55 | Son Güncelleme

TMV, 300 Pakistanlı yetime iftar verdi

RAVALPİNDİ (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Direktörlüğü, 300 Pakistanlı yetime iftar verdi ve kırtasiye yardımında bulundu.

Pakistan'ın Ravalpindi kentinde bulunan Anjuman Faizul İslam Yetimhanesinde yapılan iftara TMV Pakistan Direktör Müşaviri ve Eğitim Koordinatörü Osman Demirgül, Yetimhane Müdürü Aslam Han, TMV PakTürk Maarif Okulları öğretmenleri ile yetimhanede kalan çocuklar katıldı.

İftarda konuşan Demirgül, TMV olarak Pakistan'da eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Her yıl birçok Pakistanlı öğrenciyi okullarımıza burslu öğrenci olarak alıyoruz. Bu yetimhanede kalan öğrencileri de bu hakkı kazanmaları için sınavlarımıza başvurmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Pakistan'a özgü iftarlık ve içeceklerin ikram edildiği iftarın ardından yetimhanede kalan 300 çocuğa kırtasiye yardımı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan paktürk okulları Türkiye Maarif Vakfı (TMV)

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