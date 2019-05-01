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TOBB'un 75. Genel Kurulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 18:52 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Ekonomimizin iş dünyasının omuzlarında yükseldiğini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle sorunlara en iyi çözümleri iş dünyamızla güç birliği yaparak getireceğimize ve rekabet gücü daha yüksek, daha dayanıklı bir ekonomi ile yüksek gelirli ülkeler ligine yükseleceğimize inanıyorum" - "Bakanlığa bugüne kadar 2 bin 400 civarında talep geldi. Bunların bin 156'sı bizim bakanlığımıza ait, kalanları diğer bakanlıklarla ilgili. Bunların sadece 150'sine, sebeplerini de izah ederek olumsuz cevap vermişiz. Kalan bin 56 talebinize olumlu dönüş yaptık" - "İhracatçı sayısının artırılabilmesi amacıyla TOBB ile beraber 21 ilde 31 İhracat Destek Ofisleri kurduk ve bunları 81 ile yayacağız" - "Bu dönemde 23 ilde istişare toplantıları düzenledik, buralarda yaklaşık 27 bin esnaf ve 5 bin oda ve borsa temsilcileriyle bir araya geldik"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekonominin iş dünyasının omuzlarında yükseldiğini belirterek, "Bu nedenle sorunlara en iyi çözümleri iş dünyamızla güç birliği yaparak getireceğimize ve rekabet gücü daha yüksek, daha dayanıklı bir ekonomi ile yüksek gelirli ülkeler ligine yükseleceğimize inanıyorum." dedi.

Pekcan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla düzenlenen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) "75. Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni"ne katıldı.

Göreve geldiği günden bu yana iş dünyasıyla istişare kurulları kurduğunu anlatan Pekcan, istişareye çok önem verdiklerini, gelen talepleri hassasiyetle değerlendirdiklerini söyledi. Bakanlığa bugüne kadar 2 bin 400 civarında talep geldiğini bildiren Pekcan, "Bunların bin 156'sı bizim bakanlığımıza ait, kalanları diğer bakanlıklarla ilgili. Bunların sadece 150'sine, sebeplerini de izah ederek olumsuz cevap vermişiz. Kalan bin 56 talebinize olumlu dönüş yaptık. Diğer taleplerinizi de bakanlıklara ileterek ve koordinasyon kurulu kurarak, takip ediyoruz." diye konuştu.

Pekcan, dünyadaki korumacılık eğilimine ve dünya ticaretindeki yavaşlamaya rağmen, bakanlık olarak ülkenin kalkınması ve finansmanına önemli katkılar sunmaya devam ettiklerini dile getirdi. Geçen yıl cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamını açıkladıklarını hatırlatan Pekcan, bu yılın ilk 3 ayında ihracatta artış olduğunu aktardı. İhracatın ithalatı karşılama oranına da değinen Pekcan, geçen yılın yüzde 75 ile kapatıldığını ve bu sene ise yüzde 80'lere ulaşıldığını kaydetti.

Türkiye'nin, gelecek 10 yılda orta gelir seviyesinden yüksek gelir düzeyine yükselmesini hedeflediklerini vurgulayan Pekcan, "Bununla ilgili bulunduğumuz pazarlarda daha fazla güçlenmeye ve markalaşmaya özen gösteriyoruz. İç ticarette, dış ticarette ve gümrüklerde dijitalleşmeye önem veriyoruz, e-ticareti ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Üretimde yeni teknolojileri yakalamayı hedefliyoruz. Yüzde 3-4 bandındaki yüksek teknolojili ürün ihracatını öncelikle yüzde 10'a, daha sonra da yüzde 17'lere çıkarabilmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

- "İhracat Destek Ofislerini 81 ile yayacağız"

Pekcan, ihracatçı sayısının artırılabilmesi amacıyla TOBB ile beraber 21 ilde 31 İhracat Destek Ofisi kurduklarını ve bunu 81 ile yayacaklarını belirtti. İhracat Destek Ofisleri çalışmaları hakkında bilgi veren Pekcan, herkesin bu ofislerden yararlanabileceğini söyledi. Bu dönemde 23 ilde istişare toplantısı düzenlediklerini kaydeden Pekcan, buralarda yaklaşık 27 bin esnaf ve 5 bin oda ve borsa temsilcisiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Ticaret müşavirlerinin daha görünür, aktif, verimli şekilde iş dünyasının önünü açan birer rehber olacağına işaret eden Pekcan, Türkiye'ye daha fazla yatırımcı çekilebilmesi için hep birlikte çalışılacağını vurguladı. "E-ticaret"te güven ve hizmet eksikliğini gördüklerini aktaran Pekcan, TOBB ile beraber Güven Damgasını oluşturduklarını kaydetti. Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) üzerinde çalıştıklarına değinen Pekcan, "Şu anda yazılım aşamasında, bu yıl sonunda tamamlandığında artık şirketlerin kuruluş, kapanış ve ruhsat işlemleri PERBİS üzerinden dijital olarak yapılabilecek." şeklinde konuştu.

Pekcan, bakanlık olarak çalışmalarda iş dünyasının engin birikim ve deneyiminden faydalanmayı çok önemsediklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugüne kadar birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmalar da bunun somut bir göstergesi. Bugün takdim edilecek hizmet şeref ödülleri de iş dünyamızın siz değerli temsilcilerinin bugüne kadar verdiği emeklerin bir nişanesi olacaktır. Ekonomimizin, iş dünyasının omuzlarında yükseldiğini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle sorunlara en iyi çözümleri iş dünyamızla güç birliği yaparak getireceğimize ve rekabet gücü daha yüksek, daha dayanıklı bir ekonomi ile yüksek gelirli ülkeler ligine yükseleceğimize inanıyorum. Ödül alan delegeleri tebrik ediyor, ahirete intikal eden delegelere Allah'tan rahmet diliyorum."

Pekcan, konuşmasının sonunda "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı"nı kutladı.

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75. Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni Ruhsar Pekcan TOBB

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