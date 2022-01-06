TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda ilk kez sergilendi. Dünyanın en büyük teknoloji fuarında yerli otomobile gösterilen ilgili dikkat çekti.
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, burada yaptığı sunumda, "Marka DNA'mız aslında ikililikle bir araya getiriyor. Bundan kastımız bizim kökenimiz olan ülkenin coğrafyanın kökeni ile alakalı. Doğu kültürlerinin duygusal kültürlerini daha iyi anlıyoruz. Logomuz birliği ve çokluğu temsil ediyor." mesajını verdi.
Yerli otomobile büyük ilginin dikkat çektiği tarihi günde TOGG CEO'su Gürcan Karakaş kendisiyle yapılan özel röportajda gözyaşlarına hakim olamadı.
Karakaş, "Daha iyisini yapacağız. Oyunun içerisinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik. Oyunun içerisine dahil olduk ve hızla da ilerliyoruz" dedi.
Öte yandan Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, SUV olarak duyurulan ilk modelinin ardından, sedan için harekete geçmişti. İlk görüntüler sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.
Togg'un dinamik ve yenilikçi vizyon otomobili ile tanışmaya hazır mısınız?— Togg (@TOGG2022) January 5, 2022
Transition Concept Smart Device #USECASEMobility®️#CES2022#Togg pic.twitter.com/P4aZRXokEF
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