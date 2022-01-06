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TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...

06.01.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli otomobil TOGG, dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan görücüye çıktı. ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Consumer Electronic Show (CES) fuarında TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş başarılı bir sunum gerçekleştirdi. Yerli otomobile büyük ilginin dikkat çektiği tarihi günde, Mehmet Gürcan Karakaş'ı gözyaşları gecenin özeti oldu. Gözyaşlarını tutamayan Karakaş, yaptığı açıklamada "Oyunun içinde bir oyuncu olduğumuzu söylemeye geldik" diye konuştu.

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda ilk kez sergilendi. Dünyanın en büyük teknoloji fuarında yerli otomobile gösterilen ilgili dikkat çekti.

TOGG CEO'SU KARAKAŞ: BİRLİĞİ VE ÇOKLUĞU TEMSİL EDİYOR

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, burada yaptığı sunumda, "Marka DNA'mız aslında ikililikle bir araya getiriyor. Bundan kastımız bizim kökenimiz olan ülkenin coğrafyanın kökeni ile alakalı. Doğu kültürlerinin duygusal kültürlerini daha iyi anlıyoruz. Logomuz birliği ve çokluğu temsil ediyor." mesajını verdi.

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CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

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Yerli otomobile büyük ilginin dikkat çektiği tarihi günde TOGG CEO'su Gürcan Karakaş kendisiyle yapılan özel röportajda gözyaşlarına hakim olamadı.

Karakaş, "Daha iyisini yapacağız. Oyunun içerisinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik. Oyunun içerisine dahil olduk ve hızla da ilerliyoruz" dedi.

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SEDAN MODELİ İLK KEZ PAYLAŞILDI

Öte yandan Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, SUV olarak duyurulan ilk modelinin ardından, sedan için harekete geçmişti. İlk görüntüler sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.


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Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil
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