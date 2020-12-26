TOGG CEO’sundan önemli açıklamalar! TOGG fabrikası ne zaman bitecek? TOGG yerli otomobil ne zaman çıkacak? İşte TOGG fabrikası son durum

TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Türkiye İnovasyon Haftası"nın ikinci gününde yaptığı konuşmada, ihracatın lokomotifi olan otomotiv endüstrisinin içerisinde bulunduğu dönüşüme, bu dönüşümü tetikleyen mega trendlere ve TOGG olarak bu dönüşümün içerisindeki misyona değindi. Vatandaşlar tarafından TOGG yerli otomobil ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Peki, TOGG araba nerede üretilecek? İşte tüm merak edilenler... TOGG YERLİ OTOMOBİL SON DURUM Gürcan Karakaş konuşmasında, Avrupa'da klasik OEM otomobil üreticisi olmayan, doğuştan elektrikli ilk otomobil üreticisi olmayı hedeflediklerini belirtti. Bununla ilgili olarak Karakaş, "Her şeyden önce tamamıyla fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 bize ait, ülkemize ait küresel bir marka olmak üzere yola çıktık. Bunu yaparken de en yeni teknolojiyi kullanmak, tasarlarken başından itibaren bir akıllı cihaz olarak tasarlamak, herhangi bir içten yanmalı araçtan dönüştürme değil, doğuştan elektrikli olarak, doğuştan tertemiz olarak tasarlamak ve sadece iç pazarımızı değil küresel rekabeti de iyi düşünerek, öngörerek planlamak. Bunu yaparken kendimize şöyle bir hedef koyduk; Avrupa'da klasik OEM otomobil üreticisi olmayan, doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olmak. Bu hedefimiz doğrultusunda da adım adım ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

İkinci hedeflerinin Türkiye'nin mobilize ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak olduğunu aktaran Karakaş, şunları kaydetti: "Peki, bizim fark yaratacağız dediğimiz millilik ve özgürlük konusunun altında neler yatıyor, ona değinmek isterim. Her şeyden önce fikri ve sınai mülkiyeti bize, ülkemize ait olan TOGG ‘tamamıyla bağımsız ve özgürdür’ demektir. Kararlarımızı Türkiye'deki merkezimizde veriyoruz. Özgün teknolojimizi kendimiz belirliyoruz, seçiyoruz, geliştiriyoruz. Lisans ve imtiyaz hakları bize ait. Ve yine özellikle ihracatta önemli rol oynayan tedarikçi altyapımız için önemli bir nokta şu; tedarikçilerimizi kimseye sormadan kendimiz belirleyebiliyoruz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Peki, özgün ve milli olmanın yanında yerliliği önemsemiyor muyuz? Hem de çok önemsiyoruz. 60 yılda Türkiye'deki otomotiv endüstrisinin ulaşmış olduğu, gerçekten altını çizerek söylüyorum, oldukça iyi bir rakam olan yüzde 66’lık seviyeyi, biz üretime başladığımız andan itibaren yüzde 51 olarak kendimize hedef olarak belirledik. Bunun yanında özellikle yeni teknolojilerle ve yapacağımız yeni yatırımlarla beraber, biz yerlilik oranımızı yüzde 68’lere çıkarmayı planlıyoruz. Dolayısıyla yerliliğin yanında ve hatta bize göre yerlilikten önce özgünlüğün ve milliliğin altını vurguluyoruz."

Karakaş, bu gelişmelerin ihracata katkısına ve etkisine de konuşmasında yer verdi. "Her şeyden önce sadece bir ürün ihracatı olayından artık bahsetmiyor olacağız." diyen Karakaş, şunları aktardı: "Yüksek katma değeri olan teknoloji; bu teknoloji ile beraber batarya, enerji, depolama çözümleri, lisans veya alt sistemlerin know-how’ının ihracatı ve bu ekosistem çerçevesinde belki kapılarını tüm dünyaya aralayacağımız startuplarla beraber birçok hizmet. Türkiye'de bir uygulama platformu olmadığı için şu ana kadar bu potansiyelin yeterince değerlendirilmediğini düşünüyoruz. Artık bizimle beraber bu potansiyeli değerlendirmek üzere yola çıkan bir projeden bahsediyoruz." HEDEFLERE UYGUN İLERLİYOR Türkiye'nin Otomobili projesinin hedeflere uygun şekilde ilerlediğini vurgulayan Karakaş, "Bizim şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda gerek teknik işlerimizi belirlemede gerek tasarımımızın tamamlanmasında, hedef kitle analizlerimiz, marka çalışmalarımız, bunların hepsini zamanında tamamladık, teknoloji platformumuzu oluşturduk. Bu teknoloji platformunu oluştururken 2022 yılında Avrupa'daki NCAP’ten beş yıldız sertifikasını hedefliyoruz, bunun üzerinde çalışıyoruz. Müşteri deneyimini komple yeniden tasarladık. Özellikle akıllı cihazlarda çok farklı bir şekilde gelişen bir müşteri deneyiminden bahsediyoruz. Bunu yapabilmek için de küresel etkinliklerden oluşan uzman bir ekip oluşturduk." dedi.

TOGG'u diğer klasik OEM’lerden ayrıştıran konunun startuplara bakış açıları olduğunu da dile getiren Karakaş, "Biz bütün startupları bir partner olarak görüyoruz, aynı göz hizasında beraber çalışıyoruz. Bunu yapabilmek için 200'e yakın startupı inceledik. Bunlardan 150 tanesi ile detaylı görüştük, bunların içerisinden 50'sini gerçek anlamda büyüteç altına aldık, bu 50 tanesinin 30'u ile gizlilik anlaşması imzaladık ki sektörde bunu herkes bilir, gizlilik anlaşması imzaladığınız andan itibaren artık iş epey bir ciddiyete bürünür. Ve bunlar içerisinden 9 tanesi ile çalışmaya başladık. Zaten start-up’lara yakın olabilmek için şirketimize merkez olarak da Gebze'deki Bilişim Vadisi'ni seçtik." ifadelerini kullandı. TOGG FABRİKASI SON DURUM TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri’nin inşaatına başlama töreni 18 Temmuz’da gerçekleştirilmişti. Bursa’nın Gemlik ilçesinde 1,2 milyon metrekarelik alan üzerinde, 18 ayda tamamlanması planlanan tesisin temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile atılmıştı. Gürcan Karakaş, konuşmasında otomobilin üretileceği tesise dair da değerlendirmelerde bulundu.

Karakaş, " 'Bir otomobilden fazlası nasıl bir tesiste üretilmeli?' diye sorduğumuzda, buna cevabımız 'fabrikadan fazlası olan bir tesiste' olur. Fabrikadan fazlası ne demek? Her şeyden önce üretimin haricindeki diğer fonksiyonları; strateji geliştirmesi, kurguların yapılması, tasarımının yapılması, ürün geliştirmesinin yapılması, testlerinin yapılabildiği bir merkezin olmasından bahsediyoruz. Bunun yanında aynı zamanda tüketicilerimizin, müşterilerimizin yeni teknolojileri deneyebilecekleri bir parktan bahsediyoruz, aynı çatı altında. Tabii ki Endüstri 4.0’ın ve daha sonrasının getireceği akıllı bir fabrikadan bahsediyoruz. Ve bunu yaparken de hepsinin çevreye duyarlı bir şekilde kurgulanıp uygulamasını yapıyoruz. Bunun altını açmak istiyorum; çevreye duyarlılık bizim açımızdan şudur; Herhangi bir kanuni sınır değil bizim sınırlarımızı belirleyen, bizim sorumluluklarımız. Örnek vereyim; boyahanemizin salınımını yaptığı uçucu organik bileşenler Türkiye sınırlarının 9’da 1’i, Avrupa sınırlarının ise 7'de 1'i. Bunu çok paramız olduğu için yapmıyoruz. Bunu biz geleceğimize, çocuklarımıza borçlu olduğumuz için yapıyoruz ve o nedenle de gururluyuz. Şu ana kadar tesisimizin inşası ile ilgili neler yaptık diye sorulduğunda öncelikle Marmara Bölgesi'nde olduğumuz için, altı profesörümüzün destekleri doğrultusunda zemin güçlendirme çalışmaları yapıyoruz. 18 Temmuz'da inşaata başladığımızdan bu yana toplamda 22 bin 800'ün üzerinde zemin güçlendirme kolonu ürettik. Aşağı yukarı 1.500 metrekare olan bir gökdelenin 50 katını düşünün, bunun üç tanesini biz beton kullanım açısından zemini güçlendirmek üzere kullandık." dedi.

"YILDA 175 BİN ARACIN ÜRETİLEBİLECEĞİ BİR TESİS" TOGG projesinin geleceğinde neler olduğunu da aktaran Karakaş, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Yılda 175 bin aracın üretilebileceği bir tesisi tamamlıyoruz. Bu tesisimiz toplam 1,2 milyon metrekare üzerine 230 bin metrekare kapalı alanı olan bir tesis. Bu tesisimizde ilk üretime çıktığımız zaman C segmenti bir SUV ile ve arkasından da Sedan ve Hatchback modelleri ile devam edeceğiz. Daha sonra şehirleşmenin ülkemizde de daha hızlı yayılmasıyla, B segmentinde bir SUV’un ve yine C segmentinde bir hafif ticari aracın da oluşabileceği çok amaçlı araçtan yola çıkarak bütün planlarımızı yaptık. Biz yola çıktığımızda her şeyde yaptığımız gibi dünyanın bu konudaki en iyileri kimse, ki bu durumda strateji partnerimizi belirleyerek yaptık bunu, 20'ye yakın şirketi kıyaslayarak, 'böyle bir işe başlanırsa hangi kriterlere bakmak gerekir?', 'başarı faktörleri nedir?', bunları inceleyerek yola çıktık. Her halükarda tüketicinin seçim basketine girebilecek bir portföyün oluşturulup ve bunun başından itibaren deklare edilip yola çıkılması gerektiğini gördük.