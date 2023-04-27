Togg 'dan yeni açıklama: Sipariş hakkı kazanan kullanıcılarımız, 30 Nisan Pazar günü T10X’leriyle buluşmaya başlıyor

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş süreci 29 Mart'ta yapılan kura çekilişi ile tamamlanmıştı. Çekiliş sonucunda 20 bin kişi, ön sipariş hakkı kazanmıştı.
Togg'dan yapılan açıklamada teslimatlar için gün verildi. Togg'un Twitter paylaşımında "Teslimatlarımız söz verdiğimiz gibi devam ediyor. Çekilişle sipariş hakkı kazanan kullanıcılarımız, 30 Nisan Pazar günü T10X’leriyle buluşmaya başlıyor. Bizi izlemeye devam edin." ifadeleri kullanıldı.
Teslimatlarımız söz verdiğimiz gibi devam ediyor.— Togg (@Togg2022) April 27, 2023
Çekilişle sipariş hakkı kazanan kullanıcılarımız, 30 Nisan Pazar günü T10X’leriyle buluşmaya başlıyor.
Bizi izlemeye devam edin.#Togg