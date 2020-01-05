TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin tanıtılmasından sonra şimdi de 'bulmacalı' bir paylaşım yaptı.

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"#TürkiyeninOtomobili'ne dair parçaları birlikte birleştiriyoruz.

Üstelik tüm kelimeleri bulup yanıt olarak yazan ilk 51 kişiye ön gösterim aracımızın tasarım sürecindeki son eskiz çalışması isme özel olarak hediye!

Kazananları 07.01.2020 tarihinde açıklayacağız."

#TürkiyeninOtomobili'ne dair parçaları birlikte birleştiriyoruz.



Üstelik tüm kelimeleri bulup yanıt olarak yazan ilk 51 kişiye ön gösterim aracımızın tasarım sürecindeki son eskiz çalışması isme özel olarak hediye!



Kazananları 07.01.2020 tarihinde açıklayacağız. pic.twitter.com/hcQVz8GPq1 — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) January 5, 2020



