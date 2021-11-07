TOGG'un test süreçleri akredite test merkezlerinde başladı

Testlere ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." (AA)

Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor.#YeniLigeYolculuk#TOGG pic.twitter.com/7tU6DsNfxL — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) November 6, 2021



