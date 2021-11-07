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TOGG'un test süreçleri akredite test merkezlerinde başladı

07.11.2021 02:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TOGG'un test süreçlerinin başladığı duyuruldu.

TOGG'un test süreçleri akredite test merkezlerinde başladı

Testlere ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." (AA)

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