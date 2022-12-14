Tokalaşma fotoğrafı gündem olmuştu... İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu sorusuna böyle yanıt verdi: Vaktim yok!

Canan Kaftancıoğlu ile ilgili sorulan soruya yanıt veren Ekrem İmamoğlu önce vaktim yok çıkışında bulundu. Daha sonra da 'Aramızda bir gerginlik yok. O toplantıda öncesinde görüştük konuştuk sonrasında da uzaktan selamlaştık. Uydurma şeyler çıkarıyorlar.' dedi.

EKREM İMAMOĞLU: O SEVİYEDE DÜŞÜNECEK VAKTİM YOK'

Benim öyle bir şeyim yok. O seviyede düşünecek vaktim yok. Baştan beri Canan Hanım'la görevimiz üzerinden iş birliği yaptık. Haz etme ya da haz etmeme gibi bir durumu tartışmadık. Güzel bir seçim dönemi geçirdik. İstanbul güzel bir seferberlik süreci yaşadı. Ben 13 yıldır siyaset yapıyorum.

Bu süreç içerisinde partinin hiç bir ferdini kamuoyunda tartışmadım tartıştırmadım. Bu konunun yeri ve zemini asla burası değildir. Böyle bir gündeme ayıracak zamanımız yok. O toplantıda gelirken merhabalaştık el sıkıştık, dönüşte de uzaktan merhabalaştık. Öyle bir tavır yok.'



