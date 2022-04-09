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  4. Tokat görüntüleri çok konuşulmuştu! Türk şoförden rüşvet isteyen Bulgar polis için harekete geçildi

Tokat görüntüleri çok konuşulmuştu! Türk şoförden rüşvet isteyen Bulgar polis için harekete geçildi

09.04.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde TIR şoförü Muhsin Kazan'dan (52) rüşvet isteyip alamayınca tokat atan Bulgar polisinin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Olayın ardından Bulgaristan makamları 2 Bulgar polis için harekete geçerken Muhsin Kazan da Bulgaristan'a davet edildi.

Tokat görüntüleri çok konuşulmuştu! Türk şoförden rüşvet isteyen Bulgar polis için harekete geçildi

Muhsin Kazan'ın Sofya'da Bulgar polisten tokat yemesinin yankıları sürüyor. "Komşu çorba veriyor musun, vermiyor musun" diyerek rüşvet isteyen polisler için harekete geçildi. Kazan'ı durduran 2 polis açığa alındı. Sofya Emniyet Müdürlüğü Kazan'a ulaşarak ifadesine başvurmak üzere Bulgaristan'a davet etti. İşte olayın ayrıntıları...

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Türkiye'de uluslararası nakliyat firmasında TIR şoförü olarak çalışan Muhsin Kazan, Almanya'ya götürdüğü tekstil ürünlerini boşaltıp, ülkeye dönmek için yola çıktı. Kazan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya yakınlarında otoyolda ilerlerken polisler tarafından hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle durduruldu. Muhsin Kazan, aracından inip, polis otosunun yanına gitti. Para cezasını keseceğini söyleyen Bulgar polisi, rüşvet istedi. Polis, rüşvet vermek istemediğini söyleyen Kazan’a tokat attı. O anlar, Kazan’ın kullandığı TIR’ın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) konuya ilişkin haberi ve Muhsin Kazan'ın başvurduğu Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nin girişimlerinin ardından Bulgaristan Sofya Bölge Savcılığı, basında yer alan haber, görüntüler ve polisin rüşvet isteyip, bedensel zarar verdiği gerekçesiyle polis memuru hakkında soruşturma başlattı. Savcılık, İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Müdürlüğü'ne, genel nitelikteki suçların olası bileşimi hakkında veri oluşturmak için bir inceleme yapması için yazı gönderdi. Bunun üzerine Sofya Emniyet Müdürlüğü, tokat atan ve yanında bulunan polis memurunu görevden uzaklaştırıp açığa aldı ve haklarında soruşturma başlattı. Savcılığın ayrıca, konuyla ilgili Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nden bilgi isteyeceği kaydedildi.

'SOFYA EMNİYETİNE DAVET EDİLDİM'

Kamera görüntüleriyle Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'ne başvurup şikayetçi olan Muhsin Kazan, polisler hakkında soruşturma başlatın Sofya Emniyet Müdürlüğü'nden telefonla aranarak, ifadesine başvurulmak üzere davet edildi. Sofya Emniyet Müdürlüğü'nde Türkçe bilen bir görevlinin kendisini telefonla aradığını söyleyen Kazan, "Bana tokat atan polis ile yanındaki polis hakkında soruşturma açtıklarını ve açığa aldıklarını söylediler. İfademe başvurmak üzere beni Sofya'ya davet ettiler. Ben İstanbul'da bulunduğumu ve hafta içinde yeni yükle Almanya'ya yola çıkacağımı ve Sofya'ya uğrayıp ifademi vereceğimi söyledim kendilerine. Ayrıca olaydan dolayı psikolojimin bozulduğunu ve Bulgaristan'dan geçmeye korktuğumu kendilerine ilettim. Aynı olayın başıma yeniden gelebileceğimi anlatıp, tedirgin olduğumu anlattım. Bana, 'Hiç merak etmeyin, Sofya sınırlarına girince bizi telefonla arayın. Size bir ekip göndereceğiz ve sizi karşılayıp, güvenli bir şekilde emniyete getirileceksin' dediler. Hiç endişe duymamamı istediler. İfademi alıp, bırakacaklarını söylediler. Ben de hafta içinde Almanya'ya giderken Sofya'ya uğrayıp ifademi vereceğimi kendilerine ilettim" dedi.

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'TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM'

28 yıldır TIR şoförlüğü yaptığını ilk kez başına böyle bir olay geldiğini ifade eden Kazan, büyük üzüntü yaşadığını söyledi. İki çocuğu bulunan Kazan, arkadaşları ile birlikte Bulgaristan'da yaşadıkları sorunları içeren bir rapor hazırlayacaklarını ve Sofya Büyükelçiliği'ne sunacaklarını belirterek, "Ayrıca elçiliğimiz aracığıyla konuyla ilgili avukat tutacağım. Hukuk mücadelesini devam ettireceğim, polisler hakkında şikayetçi olacağım. Ayrıca polislerle ilgili maddi ve manevi tazminat davası açacağım" diye konuştu. (DHA)

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