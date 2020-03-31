Tokat'ta bir kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde koronavirüs şüphesiyle ile tedavi gören ve yapılan virüs testi pozitif çıkan A.Ü. (74), hayatını kaybetti.

EŞİNİN TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI



A.Ü.'nün cenazesi bugün 4 yakını tarafından hastaneden alındı. Cenazeyi alan yakınlarının sadece maske taktığı görülürken, bunun dışında farklı bir önlem alınmamış olması dikkat çekti. Eşi H.Ü.’nün (70) gözetim altında tutulduğu testlerinin ise negatif çıktığı öğrenildi.

KARANTİNADAN KAÇMIŞTI



Hayatını kaybeden A.Ü, geçtiğimiz günlerde izinsiz olarak hastaneden ayrılmış, ekipler tarafından evinde bulunarak tekrar hastaneye geri götürülerek gözetim altına alınmıştı.

Kaynak: İHA

