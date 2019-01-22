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Tokat'ta şoke eden görüntü! Kırılan camı naylonla kapattı, yolcular hemen 155'i aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 13:42 | Son Güncelleme

Tokat'ta kırılan camı naylonla kapatarak yoluna devam etmek isteyen otobüs şoförünü ihbar eden yolcular, başka araçlarla gidecekleri illere ulaştırıldı.

Rize'den Kayseri'ye giden bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Tokat'ta yolcu indirmek için Sulu Sokak'a girdi. Dar sokağa giren otobüsün yan camlarının ikisi, bir cismin çarpması nedeniyle kırıldı.

Tokat Otogarı'na götürülen otobüsün şoförü ile firma yetkilileri, burada yolcuları aktarmak için başka bir otobüs bulmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.
Bunun üzerine şoför, kırık camlarını naylonla kapattığı aynı otobüsle yeniden yola çıktı. Bu sırada yolcular, 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu anlattı.

Polis ekipleri, yolcu otobüsünü Geyraz Mahallesi mevkisinde durdurdu. Bu şekilde yoluna devam etmesine izin verilmeyen otobüsteki 39 yolcu, iki midibüsle Sivas ve Kayseri'ye gönderildi.

metro-otobus-strec

Bu arada Karayolları ekipleri, Tokat-Sivas kara yolunda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Mahsur kalan bazı araçlar, kar küreme çalışmasının ardından yollarına devam edebildi. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Tokat OTOBÜS yolcu otobüsü

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
metro demek rezillik demek
yine metro baş belası oldu.İnsan hayatını hiçe sayıyorlar
OTOBÜSCÜ ESNAFININ KÜLTÜR SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK LAZIM, İÇİNDE TAŞIDIKLARIN MAL MI Kİ , NAYLONLA KAPATIP YOLA DEVAM EDİYORSUN.
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