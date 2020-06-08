HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tokat’ta yürekleri burkan görüntü! Yavru köpekler ölmek üzereyken bulundu

Tokat’ta yürekleri burkan görüntü! Yavru köpekler ölmek üzereyken bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2020 17:39 | Son Güncelleme

Tokat’ın Zile ilçesinde 5 yavru köpek ölmek üzereyken bulundu, zehirlendiği tahmin edilen köpeklerin tedavisi olay yerinde yapıldı.

Edinilen bilgiye göre; Zile ilçesinde henüz birkaç haftalık olan yavruların çığlıklarını duyan hayvanseverler, belediye ekiplerine haber verdi. Şeyh Ali Mahallesinde can çekişen yavrulara Belediye Veterineri Yaşar İş, olay yerinde müdahale ederek hayvanlara serum taktı. Yapılan ilk müdahalenin arından yavru köpekler belediye veterinerine götürerek tedavileri başlatıldı.

BİR YAVRU KÖPEK ÖLÜMDEN KURTARILDI

Bir yavru köpek ölümden kurtarılırken diğer yavruların durumlarının ağır olduğu kaydedildi. Zile Belediyesi Veterineri Yaşar İş, yavru köpeklerin annelerinin zehirlenmiş olabileceğini belirterek “Bu hayvanların muhtemelen anneleri zehirlenmiş anneden de yavrulara zehir geçmiş olabilir. Anne de ortalarda yok muhtemelen ölmüştür. Yavrunun birini kurtardık. Umut ediyoruz ki zehirleme kasıtlı yapılmamıştır. Araştırıyoruz" dedi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şeyma sezonu açtı! Şeyma sezonu açtı!
Cep telefonlarından şebeke sinyali gidince, hayatlarının şokunu yaşadılarCep telefonlarından şebeke sinyali gidince, hayatlarının şokunu yaşadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tırtıl istilası! 'Her gün 10 kişi hastaneye gidiyor'

Tırtıl istilası! 'Her gün 10 kişi hastaneye gidiyor'

Türkiye'de bir ilk! 'Dünya literatürüne bildireceğiz'

Türkiye'de bir ilk! 'Dünya literatürüne bildireceğiz'

Sevgilisinden ayrılmıyor! Kameraları görünce böyle kaçtı

Sevgilisinden ayrılmıyor! Kameraları görünce böyle kaçtı

Bikinisi olay oldu! 'Bana duyar kasmayın'

Bikinisi olay oldu! 'Bana duyar kasmayın'

Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecindeki tedbirleri güncelledi!

Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecindeki tedbirleri güncelledi!

Ağabeyin yürek burkan feryadı: Ben şimdi sensiz ne yapacağım

Ağabeyin yürek burkan feryadı: Ben şimdi sensiz ne yapacağım

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da ilginç olay! Sahte polisle gerçek polis karşılaşınca...

Aydın'da ilginç olay! Sahte polisle gerçek polis karşılaşınca...

Anne adaylarına hipertiroidi uyarısı! Erken doğuma neden oluyor

Anne adaylarına hipertiroidi uyarısı! Dikkat edilmezse...

Cep telefonlarından şebeke sinyali gidince, hayatlarının şokunu yaşadılar

Cep telefonlarından şebeke sinyali gidince, hayatlarının şokunu yaşadılar

Çaldığı ayakkabıyı giyince yakalandı

Çaldığı ayakkabıyı giyince yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'her sabah 1 kaşık içiyorum' demişti! Adıyamanlı köylü sırrını açıkladı

Erdoğan'ın favori içeceğinin sırrı çözüldü!

Koronavirüste en güvenli ülkeler haritası yayınlandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Koronada en güvenli ülkeler açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.