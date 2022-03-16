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Tokatlı yaşlı çift hayatlarının şokunu yaşadı: Uzaydan düştü, patlayacak mı acaba?

16.03.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta Umut İzgi adındaki kişiye ait olan dron, çekim yaptıktan sonra kontrolden çıkarak yaşlı çiftin bahçesine düştü. İzgi, hafıza kartındaki görüntüleri evine gittiğinde izledikten sonra görüntülerde bugün hayatta olmayan çiftin dron ile olan imtihanı ve aralarındaki diyaloğu gördü. Bugün hayatta olmayan Salih Kara, eşi Şaziye Kara’ya düşen dronu göstererek, 'Uzaydan düştü. Patlayacak mı acaba? Hocayı çağıralım' dediği duyuluyor.

Tokatlı yaşlı çift hayatlarının şokunu yaşadı: Uzaydan düştü, patlayacak mı acaba?

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bahçesine aksiyon kamerası bağlı dron düşen yaşlı çiftin şaşkınlığı ve aralarında geçen diyalog, Anadolu insanında halen kaybolmayan saf ve temiz duyguları bir kez daha gözler önüne serdi.

Erbaa ilçesine bağlı Çeşmeli köyünde 2016 yılında Umut İzgi, köyünün çekimi için dronun altına aksiyon kamerası takarak uçuş yaptı. Çekim yaptıktan iniş esnasında rüzgardan dolayı kontrolden çıkan dron, bir evin bahçesine düştü. Yaşanan kazanın ardından dronunu arayarak bulan İzgi, hafıza kartındaki görüntüleri evine gittiğinde izledi. Görüntülerde bugün hayatta olmayan yaşlı çiftin dron ile olan imtihanı ve aralarındaki diyalog dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi odağı oldu. Çiftin arasındaki diyalog, Anadolu insanında halen kaybolmayan samimiyet, saf ve temiz duyguları bir kez daha gözler önüne serdi. Dron kamerasının kaydettiği görüntüler, yaşlı çiftten geriye birer güzel anı olarak kaldı.

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'UZAYDAN DÜŞTÜ'

Görüntülerde bugün hayatta olmayan Salih Kara, eşi Şaziye Kara’ya düşen dronu göstererek, “Vız vız geldi düştü buraya. Daha gitmiyor. Uzaydan düştü. Patlayacak mı acaba? Uzak dur. Hocayı çağıralım. Kimin bu?” şeklinde sözleri yansıdı.
Yaklaşık 6 yıl önce yaşanan olayın ardından yaşlı çiftin birer yıl ara ile hayatını kaybettiği öğrenildi.

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(İHA)

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