Tokat’ta Doğu Türkistan için eller duaya kalktı

Tokat’ta sivil toplum örgütleri, Uygur Halk Ozanı Abdurehim Heyit’in hayatını kaybetmesi sonrasında Doğu Türkistan için sabah namazı sonrasında basın açıklaması düzenledi.

Doğu Türkistan’da 2017 yılında Çin hükümeti tarafından tutuklanan Uygur Türkü Abdurehim Heyit’in ölüm haberi Türk dünyasının gözünü yeniden bölgeye çevirdi. Heyit’in ölümü sonrasında Doğu Türkistan’da yaşananlara dikkat çekmek isteyen Genç Hareket Gönüllüleri, beraberinde Eğitim Bir-Sen, Türk Kızılayı, İHH gibi 10’a yakın sivil toplum örgütüyle Tokat Meydan Camii’nde sabah namazında bir araya geldi. Sabah namazı sonrasında Tokat Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türkleri için gözyaşları eşliğinde dualar edildi. Yapılan duaların akabinde cami bahçesinde toplanarak pankart açan STK temsilcileri ve vatandaşlar, tekbirler ve salavatlar eşliğinde basın açıklaması düzenledi. Genç Hareket Tokat Gönüllüsü Melihşah Çağlar tarafından okunan basın açıklamasında, “Doğu Türkistan tıpkı Filistin gibi, Arakan gibi, Keşmir gibi hiçbir zaman zulmün eksik olmadığı bir coğrafyadır. Zaman zaman işkencenin şekli değişmekte, fakat mahiyeti ve hedefi değişmemektedir. Çin, işgalin başından bu yana Müslüman kimliğini yok etmeyi amaçlamaktadır. İslam’ın asil mensupları olan Uygur Türkleri, inançlarına, kültürlerine ve kimliklerine sahip çıktıkları için katliamlara, soykırımlara maruz kalmışlardır. Çin, Doğu Türkistanlı Müslüman Uygurlara iki seçenek sunmaktadır. Ya asimile olur ve bir Çinli gibi yaşarsınız ya da ölürsünüz. İslami kimlikleri yok edilmek istenen Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz Çin faşizmince uygulanan sistematik işkence yöntemleriyle karşı karşıyalar” ifadelerine yer verildi.

Basın açıklaması sonrasında vatandaşlar tekbirler getirdi.



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