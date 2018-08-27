Tokat'ta uçurumda erkek cesedi bulunması

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde uçurumda erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Umurca köyü yakınlarındaki uçurumda bulunan erkek cesedinin 10 gündür kayıp olan E.Y'ye ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Çamlıkaya köyü muhtarı N.G. ile C.Ç, F.Ç, A.Y. ve C.Ç. isimli kadını gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçeye bağlı Umurca köyü yakınlarındaki uçurumda 24 Ağustos'ta bulunan erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmamış, olayla ilgili jandarma soruşturma başlatmıştı.

