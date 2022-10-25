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  4. TOKİ Aydın'da hangi ilçelerde konut yapacak? 25 Ekim 2022 temel atma töreni ve Amasya'da TOKİ konutu yapılacak ilçeler!

TOKİ Aydın'da hangi ilçelerde konut yapacak? 25 Ekim 2022 temel atma töreni ve Amasya'da TOKİ konutu yapılacak ilçeler!

25.10.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

81 ilde 7 bölgede yapılacak olan TOKİ evleri başvuruları ekim ayının sonlarına doğru sona erecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, detayları belirtti. Peki TOKİ Aydın'da hangi ilçelerde konut yapacak? İşte 25 Ekim 2022 temel atma töreni ve Amasya'da TOKİ konutu yapılacak ilçeler!

TOKİ Aydın'da hangi ilçelerde konut yapacak? 25 Ekim 2022 temel atma töreni ve Amasya'da TOKİ konutu yapılacak ilçeler!

TOKİ projelerinin Aydın'da hangi ilçelerde yapılacağı araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere TOKİ başvuruları 14 Eylül'de başlamıştı. Ekim ayının sonlarına doğru son bulacak TOKİ projesinde detaylar belli oldu. Peki TOKİ Aydın'da hangi ilçelerde konut yapacak? İşte 25 Ekim 2022 temel atma töreni ve Amasya'da TOKİ konutu yapılacak ilçeler!

AYDIN HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

TOKİ projesi kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılacak. En fazla konut İstanbul'a olacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak. İşte Aydın'da TOKİ yapılacak ilçeler:

Çine
Merkez
Efeler
Nazilli
Söke

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

  • T.C. vatandaşı olması,
  • Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
  • Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama
  • İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
  • Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
  • Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
  • Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

KİMLERE KAÇ KONUT VERİLECEK?

  • Emekliler %20: 50 bin konut
  • Gençler %20: 50 bin konut
  • Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut
  • Engelliler %5: 12 bin 500 konut
  • Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut
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