Toki Başakşehir Kayabaşı kura çekilişi sonuçları açıklandı! İşte sonuçlar: TOKİ Kayabaşı - Hoşdere kura çekilişi kazananlar isim listesi

Toki Başakşehir Kayabaşı kura çekilişini ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar heyecanla bekliyordu. Uygun fiyatlı konutlara sahip olmak isteyen kişiler için TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura çekilişi bugün gerçekleştirildi. Toki Başakşehir Kayabaşı kura çekilişi sonuçları açıklandı. TOKİ Kayabaşı - Hoşdere kura kazananlar isim listesi ekranı erişime açıldı. TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura çekilişine ilişkin detayları sizler için derledik..

TOKİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU

Toki Başakşehir kura çekilişi 2 Şubat Çarşamba günü Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi.

Toki Başakşehir kura çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar TOKİ sosyal medya hesaplarını takip etti.

İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunuldu.

TOKİ BAŞAKŞEHİR - KAYABAŞI HOŞDERE KURA ÇEKİLİŞİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

Toki Başakşehir - Kayabaşı kura çekilişi sonuçları çekilişin ardından belli oldu.

Kura sonuçları ve kazananların isim listesine e-Devlet'ten ya da TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.

Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura

TOKİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI KONUTLARI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir Hoşdere 344 Konut Projesi kapsamında yer alan 14 adet 2+1 konut ve 44 adet 3+1 konut, 22. Bölge 862 Konut Projesi kapsamında yer alan 2 adet 2+1 konut ve 2 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 16 adet 2+1 ve 46 adet 3+1 konut satışa sunulacak.

TOKİ NEDİR?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu. TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır. .



