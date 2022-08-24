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TOKİ BATMAN KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! TOKİ Batman Ciğerlo kura sonuçları sorgulama ekranı

24.08.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Batman kura çekilişi sonuçları isim listesi, katılım sağlayan kişiler ve canlı yayınlanan çekilişi kaçıran vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmayı sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ tarafından gerçekleştirilen çekiliş merak konusu oldu. Peki, TOKİ Batman Ciğerlo kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ Batman kura çekilişi sonuçları isim listesi ile ilgili detaylar...

TOKİ BATMAN KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! TOKİ Batman Ciğerlo kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Batman kura çekilişi sonuçları 24 Ağustos 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 276 adet konut 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü kura ile satışa sunuluyor. Peki, TOKİ Batman Ciğerlo kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Batman kura çekilişi sonuçları isim listesi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

TOKİ BATMAN KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

TOKİ Batman Merkez Ciğerlo 908 Adet Konut Projesi kapsamında Konut Belirleme Kurası bugün saat 11:00’de yapıldı.

Kura çekilişi, TOKİ'nin Facebook, Twitter ve Instagram sosyal medya hesaplarının yanı sıra YouTube kanalından da canlı olarak yayınlandı.

TOKİ kura çekilişi sonuçlarına TOKİ'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

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TOKİ BATMAN CİĞERLO KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Batman
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