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TOKİ'den ev almak isterken, otomobillerini dolandırıcıya kaptırdılar! "Dini bütün, zengin adam dedik..."

21.12.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobillerini satarak TOKİ'den ev alma hayali kuran genç çift, dolandırıcıların tuzağına düştü. Arabayı almak isteyen kişiyle bir restoranda pazarlık yapan çift, dolandırıcının sözlerine kanarak parayı almadan noterde aracı sattı. Dolandırıldıklarını anlayan çift polise başvurdu. 375 bin TL'lik otomobili elinden giden Uğur Demirkıran, "Konuşmasıyla büyüledi, din sömürüsü yaptı. Dini bütün, zengin adam diye düşünüp dolandırmaz dedik ama hayallerimiz gitti" dedi.

TOKİ'den ev almak isterken, otomobillerini dolandırıcıya kaptırdılar! "Dini bütün, zengin adam dedik..."

Tülay - Uğur Demirkıran çifti, sahip oldukları otomobili, TOKİ'den ev alabilmek için internet satış sitesine koydu. Kısa süre sonra telefonla aranan çift, aracı almak isteyen kişiyle bir restoranda buluşarak pazarlık yaptı. Ancak genç çift, ellerindeki tek varlık olan otomobillerini dolandırıcılara kaptırdı ve 375 bin TL'yi de alamadı.

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PARAYI ALMADAN ARACI DEVRETTİLER

Notere giden çift, parayı almadan otomobili sattı. Dolandırıcı ise 'Bankaya gidip geleceğim, parayı getireceğim' dedi ancak kayıplara karıştı.

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Pazarlık yaptıkları restoran sahibini de suçlayan genç çift, soluğu işletmecinin yanında da aldı. Ancak restoran sahibi, arabayı alan kişiyi tanımadığını kendisiyle olayın bir ilgisi olmadığını söyledi.

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"DİNİ BÜTÜN ADAMDIR DOLANDIRMAZ DEDİK"

Yaşadıkları olayı Show Ana Haber'e anlatan Uğur Demirkıran, "Bizi aradı 'Cenazemiz var gelip kesin alacağım' dedi. Zengin adam durumu iyidir, dolandırmaz dedik. Dini bütün insan dedik. Konuşmasıyla büyülüyor, adamlar dolandırıcı işleri bu. İkincisi din sömürüsü yaptı. Araba da gitti, para da gitti hayaller de gitti" dedi.

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24 SAAT İÇİNDE 4 EL DEĞİŞTİRDİ

Demirkıran araca tedbir konulmaması için 24 saat içinde 4 el değiştirdiğini de söyledi.

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Tülay Demirkıran ise yaşadığı hayal kırıklığını "TOKİ'den ev çıkar diye bekliyorduk ama şimdi çıkarsa nasıl ödeyeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

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