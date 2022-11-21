TOKİ Erzincan kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Erzincan kura çekimi canlı izleme linki!

TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimleri devam ediyor. 21 Kasım itibarıyla sıra Erzincan kura çekimine geldi. Sosyal konutlar, noter huzurunda yapılan ve canlı olarak yayınlanan kura çekimi ile sahiplerini buluyor. Peki TOKİ Erzincan kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Erzincan kura çekimi canlı izleme linki!
TOKİ Erzincan kura çekimi sonuçları, TOKİ'nin internet adresi üzerinden sorgulanabilir. Sorgulama yapmak için TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' adresine erişim sağlayınız.
TOKİ Erzincan kura çekimini canlı olarak izlemek için YouTube'un, 'https://www.youtube.com/watch?v=6xVodTY8090&ab_channel=TOK%C4%B0' adresine erişim sağlayınız.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde;
21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut
22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut
23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek
26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;
20-23 Kasım: Gaziantep 82000 konut için kura çekimi yapılacak. Diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.
24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650
28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut