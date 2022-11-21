TOKİ Erzincan kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Erzincan kura çekimi canlı izleme linki!

TOKİ sosyal konut projesi için kura çekimleri devam ediyor. 21 Kasım itibarıyla sıra Erzincan kura çekimine geldi. Sosyal konutlar, noter huzurunda yapılan ve canlı olarak yayınlanan kura çekimi ile sahiplerini buluyor. Peki TOKİ Erzincan kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Erzincan kura çekimi canlı izleme linki!

TOKİ ERZİNCAN KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ Erzincan kura çekimi sonuçları, TOKİ'nin internet adresi üzerinden sorgulanabilir. Sorgulama yapmak için TOKİ'nin, 'https://a.toki.gov.tr/satis/tr/kura/' adresine erişim sağlayınız.

TOKİ ERZİNCAN KURA ÇEKİMİ NASIL CANLI İZLENİR?

TOKİ Erzincan kura çekimini canlı olarak izlemek için YouTube'un, 'https://www.youtube.com/watch?v=6xVodTY8090&ab_channel=TOK%C4%B0' adresine erişim sağlayınız.

TOKİ KURA TARİHLERİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde;

21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut

22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek

26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;

20-23 Kasım: Gaziantep 82000 konut için kura çekimi yapılacak. Diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.

24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650

28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut

