TOKİ kuralarının, deprem nedeniyle ertelendiği açıklanmıştı. TOKİ kuralarının ne zaman başlayacağı, sosyal konut için başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki TOKİ kuraları ertelendi mi? TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar...

TOKİ KURALARI NE ZAMAN?

TOKİ tarafından yapılan açıklamada: 'Ülkemiz genelinde düzenlenecek olan tüm kura organizasyonları yaşanılan afetten dolayı ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. Organizasyonlarımızda görev alan gerek teknik, gerek idari personelimiz AFAD koordinasyonunda afet bölgelerinde görevlendirilmiştir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz' ifadeleri kullanıldı.

TOKİ 7-14 Şubat tarihleri arasında İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişinin tamamlanması planlanıyordu. İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'daki TOKİ kuraları için yeni bir tarih açıklanması bekleniyor.

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHLERİ BELLİ Mİ?

TOKİ kuralarının mart ayında sona ermesi bekleniyordu. Deprem nedeniyle ertelenen TOKİ İstanbul kura tarihleri henüz belli olmadı. Güncel açıklama geldiğinde detaylar, haberimizde yer alacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIYOR?

Canlı yayında ve noter huzurunda tamamlanan TOKİ kura çekimlerinin sonuçları, canlı yayında ekranda yer alıyor. Aynı zamanda sorgulamalar, TOKİ'nin internet sitesi ve e-Devlet üzerinden de yapılıyor.

