TOKİ Siirt Evren Mahallesi kura sonuçları isim listesi 2022! TOKİ Siirt Evren Mahallesi 2+1, 3+1 konut kura çekilişi sonuçları tam liste

TOKİ Siirt Evren Mahallesi kura sonuçları isim listesi; 3 Ağustos 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. TOKİ Siirt Evren Mahallesi 2+1, 3+1 konut kura çekilişi sonuçları tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ, alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmaya devam ediyor. İşte TOKİ Siirt Evren Mahallesi kura sonuçları isim listesi...
TOKİ Siirt Evren Mahallesi kura çekilişi 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapıldı.
İşte TOKİ Siirt Evren Mahallesi kura sonuçları:
Burhan Tanboğa
Nesim Bütünlük
Sibel Sağlam
Meral Uzun
Şehristan Beytekin
Adnan Cengiz
Emine Sain
Nizam Yavuz
Rıza Çekmek
Ekrem Yiğit
Şaban Bakır
Cihat Ay
Sema Sağır
Veysi Şahin
Abdullah Şehitoğlu
Ali İhsan Sayın
Pınar Denizhan
Abdulkadir Tektaş
Semra Asan
Rıdvan Yürek
Fahri Can Yüzer
Mahzun Kurt
Burak Çekin
Murat Kurt
Salih Doroğlu
Güli Çetin
Doğan Dündar
Zeynep Palamut
Yahya Cellek
Dudu Cezlan
Veysel Oğuzaslan
Kardelen Kilis
Mahmut Aydın
Ebubekir Özlük
Sevim Hazar
Zafer Botan Toprak
Bahar Tanık
Aziz Nursaçan
Muğsittin İmaç
Halil İbrahim Varol
Dilber Filik
Gönül Gök
Veysel Şenses
Sakine Arslan
TOKİ kura sonuçları ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:
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