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TOKİ Siirt Evren Mahallesi kura sonuçları isim listesi 2022! TOKİ Siirt Evren Mahallesi 2+1, 3+1 konut kura çekilişi sonuçları tam liste

03.08.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Siirt Evren Mahallesi kura sonuçları isim listesi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ tarafından 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılan çekilişin ardından merak edildi. TOKİ'nin Siirt'teki Evren Mahallesi'nde bulunan 2+1 139 konut ve 3+1 21 konut için 821 adet başvuruda bulunuldu. Vatandaşlar internette 'TOKİ Siirt Evren Mahallesi 2+1, 3+1 konut kura çekilişi sonuçları tam liste' konu başlığını araştırmaya başladı. İşte TOKİ kura sonuçları...

TOKİ Siirt Evren Mahallesi kura sonuçları isim listesi 2022! TOKİ Siirt Evren Mahallesi 2+1, 3+1 konut kura çekilişi sonuçları tam liste

TOKİ Siirt Evren Mahallesi kura sonuçları isim listesi; 3 Ağustos 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. TOKİ Siirt Evren Mahallesi 2+1, 3+1 konut kura çekilişi sonuçları tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ, alt ve orta gelir gurubundaki kişileri ev sahibi yapmaya devam ediyor. İşte TOKİ Siirt Evren Mahallesi kura sonuçları isim listesi...

TOKİ SİİRT EVREN MAHALLESİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Siirt Evren Mahallesi kura çekilişi 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapıldı.

İşte TOKİ Siirt Evren Mahallesi kura sonuçları:

Burhan Tanboğa

Nesim Bütünlük

Sibel Sağlam

Meral Uzun

Şehristan Beytekin

Adnan Cengiz

Emine Sain

Nizam Yavuz

Rıza Çekmek

Ekrem Yiğit

Şaban Bakır

Cihat Ay

Sema Sağır

Veysi Şahin

Abdullah Şehitoğlu

Ali İhsan Sayın

Pınar Denizhan

Abdulkadir Tektaş

Semra Asan

Rıdvan Yürek

Fahri Can Yüzer

Mahzun Kurt

Burak Çekin

Murat Kurt

Salih Doroğlu

Güli Çetin

Doğan Dündar

Zeynep Palamut

Yahya Cellek

Dudu Cezlan

Veysel Oğuzaslan

Kardelen Kilis

Mahmut Aydın

Ebubekir Özlük

Sevim Hazar

Zafer Botan Toprak

Bahar Tanık

Aziz Nursaçan

Muğsittin İmaç

Halil İbrahim Varol

Dilber Filik

Gönül Gök

Veysel Şenses

Sakine Arslan

TOKİ KURA SONUÇLARI EKRANI

TOKİ kura sonuçları ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Siirt
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