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TOKİ Sivas kura çekimleri nereden ve nasıl izlenir? TOKİ Sivas kura sonucu sorgulama ekranı!

18.12.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Sivas kura çekimi 18 Aralık'ta gerçekleştiriliyor. İl il çekilen TOKİ kuraları canlı yayında ve noter huzurunda tamamlanıyor. TOKİ Sivas kura çekimi sorgulanmaya başlandı. Peki TOKİ Sivas kura çekimleri nereden ve nasıl izlenir? İşte TOKİ Sivas kura sonucu sorgulama ekranı!

TOKİ Sivas kura çekimleri nereden ve nasıl izlenir? TOKİ Sivas kura sonucu sorgulama ekranı!

TOKİ sosyal konut projesine Sivas için başvuru yapan kişiler, TOKİ Sivas kura çekimi detaylarını araştırmaya başladı. TOKİ 17 - 25 Aralık kura tarihleri yayınlandı. Sivas kuraları 17 ve 18 Aralık'ta çekiliyor. Peki TOKİ Sivas kura çekimleri nereden ve nasıl izlenir? İşte TOKİ Sivas kura sonucu sorgulama ekranı!

TOKİ SİVAS KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi canlı olarak YouTube üzerinden yayınlanıyor. TOKİ Sivas kura çekimini TOKİ'nin YouTube sayfası olan, 'https://www.youtube.com/@TokiKurumsal' adresinden izleyebilirsiniz.

TOKİ Sivas kura çekimleri nereden ve nasıl izlenir? TOKİ Sivas kura sonucu sorgulama ekranı!

İşte TOKİ 17 - 25 Aralık tarihleri arasında tamamlanacak kura çekimi takvimi:

17 Aralık: Sivas ve Giresun

18 Aralık: Sivas ve Gümüşhane

19 Aralık: Bayburt ve Tokat

20 Aralık: Rize ve Yozgat

21 Aralık: Yozgat ve Artvin

22 Aralık: Kırıkkale

23 Aralık: Kırşehir ve Trabzon

24 Aralık: Trabzon ve Nevşehir

25 Aralık: Nevşehir

NOT: Sivas Altınyayla, Tokat Yeşilyurt, Yozgat Akdağmadeni, Kırıkkale Çelebi, Delice, Sulakyurt ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

TOKİ SİVAS KURA SONUCU SORGULAMA

TOKİ kura sonuçlarını internet üzerinden sorgulamak için ise TOKİ'nin resmi sayfası olan, 'https://a.toki.gov.tr/' adresine erişim sağlayınız.

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TOKİ Sivas kura

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