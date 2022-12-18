TOKİ Sivas kura çekimleri nereden ve nasıl izlenir? TOKİ Sivas kura sonucu sorgulama ekranı!

TOKİ sosyal konut projesine Sivas için başvuru yapan kişiler, TOKİ Sivas kura çekimi detaylarını araştırmaya başladı. TOKİ 17 - 25 Aralık kura tarihleri yayınlandı. Sivas kuraları 17 ve 18 Aralık'ta çekiliyor. Peki TOKİ Sivas kura çekimleri nereden ve nasıl izlenir? İşte TOKİ Sivas kura sonucu sorgulama ekranı!
TOKİ kura çekimi canlı olarak YouTube üzerinden yayınlanıyor. TOKİ Sivas kura çekimini TOKİ'nin YouTube sayfası olan, 'https://www.youtube.com/@TokiKurumsal' adresinden izleyebilirsiniz.
İşte TOKİ 17 - 25 Aralık tarihleri arasında tamamlanacak kura çekimi takvimi:
17 Aralık: Sivas ve Giresun
18 Aralık: Sivas ve Gümüşhane
19 Aralık: Bayburt ve Tokat
20 Aralık: Rize ve Yozgat
21 Aralık: Yozgat ve Artvin
22 Aralık: Kırıkkale
23 Aralık: Kırşehir ve Trabzon
24 Aralık: Trabzon ve Nevşehir
25 Aralık: Nevşehir
NOT: Sivas Altınyayla, Tokat Yeşilyurt, Yozgat Akdağmadeni, Kırıkkale Çelebi, Delice, Sulakyurt ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.
TOKİ kura sonuçlarını internet üzerinden sorgulamak için ise TOKİ'nin resmi sayfası olan, 'https://a.toki.gov.tr/' adresine erişim sağlayınız.