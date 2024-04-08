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  4. Koltuğuna talip olduğu Akşener'e övgü dolu sözler! Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu ve Durmuş Yılmaz'ı birlikte andı

Koltuğuna talip olduğu Akşener'e övgü dolu sözler! Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu ve Durmuş Yılmaz'ı birlikte andı

08.04.2024 16:40
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İYİ Parti'nin bir sonraki genel başkanı olmak için adaylığını ilan eden Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, partiden ayrılan isimlerle ilgili ilginç bir çıkışa imza attı. Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu ve Durmuş Yılmaz'ı aynı cümlede anan Akalın, geçtiğimiz günlerde partideki görevlerinden istifa eden Bilge Yılmaz için de "mutlaka ve mutlaka" vurgusuyla dikkat çekti.

Koltuğuna talip olduğu Akşener'e övgü dolu sözler! Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu ve Durmuş Yılmaz'ı birlikte andı

31 Mart'ta en büyük sarsıntıyı yaşayan partilerden olan İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi 27 Nisan'da sona eriyor. Günay Kodaz, Tolga Akalın, Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın adaylıklarını ilan etti. Partiden geçen yıl sert bir şekilde ayrılan Yavuz Ağıralioğlu'nun ismi de kulisleri hareketlendirirken Tolga Akalın, Ağıralioğlu dahil partiden ayrılan Ümit Özdağ ve Durmuş Yılmaz'ın da kapısını çalacağını belirtti.

İYİ Parti'nin unutamadığı isim! İYİ Parti'nin unutamadığı isim!

AKŞENER'DEN ÖVGÜYLE SÖZ ETTİ

Akalın, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını duyurduğunu anımsattı.

"Türk milliyetçilerinin ablası Akşener'in kendisinden beklenen tarihi adımı attığını" söyleyen Akalın, "(Akşener) Zaferin yüz tane babasının olduğu ve hezimetin öksüz bırakıldığı Türk siyasetinde, hem de bir mahalli seçimde o hezimeti tek başına göğüsleme erdem, cesaret ve basiretini gösterdi." diye konuştu.

ADAYLIĞININ NEDENİNİ AÇIKLADI

Aktif siyasetin içerisinde 32 yıldır bulunduğunu belirten Akalın, şunları kaydetti:
"Bugün Türk siyasi tarihinin gördüğü en muazzam hareketlerden biri olan, Türk siyasetinde kendini merkeze ikame edebilen iyiler hareketinin siyasi genel başkanlığına ve liderliğine talip oluyorsam sebebi, bu hareketin cesur insanlarını, Türk devletini önümüzdeki dönemde yöneteceğime olan kati inancımdandır."

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RAKİPLERİ HAKKINDA KONUŞTU

Akalın, genel başkanlığa aday olacağını açıklayan İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın ve Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu ile yıllardır birlikte hareket ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Her ikisi de çok kıymetli ağabeyim. Benim kişisel arzum, benim liderliğine talip olduğum bir siyasal harekette onları da manevi lider olarak görmekti. Ama adaylık her birinin en doğal hakkı. Başarılar diliyorum. Çok keyifli bir mücadele olacağını, çok keyifli bir kongre yaşayacağımızı ve partimizi ciddi anlamda büyüterek çıkaracağımızı söylüyorum."

"ÜMİT ÖZDAĞ'I, AĞIRALİOĞLU'NU, DURMUŞ YILMAZ'I MUHAFAZA EDEBİLMELİYDİK"

Partideki kırılma noktasının ne olduğu sorusuna Akalın, şu yanıtı verdi:

"Ne yazık ki bizde ana çelik çekirdeği, hikayemizi bilmeyen insanlar oluşturdu. Dolayısıyla tabanımız da Genel Başkan'ımızın her atamasını, her fiilini sorgulamaya başladı. Biz MHP'den iki sebeple ayrıldık. O ana omurgadaki insanlar ana çelik çekirdekten çıkarıldığı anda taban zaman içerisinde şüpheyle baktı. Biz Ümit Özdağ'ı, Yavuz Ağıralioğlu'nu, Durmuş Yılmaz'ı muhafaza edebilmeliydik. Mutlaka ve mutlaka Bilge hocayı muhafaza etmeliyiz. Bizim o dönemdeki ana eksiğimiz güçlü karakterleri yeteri kadar idare edememekti. Ben bu büyük zeminin ve yürüyüşün inşası için her birinin kapısını genel başkan olduğum gün çalmaya başlayacağım." (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ümit Özdağ Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti Mehmet Tolga Akalın
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